La leggerezza e l’incoscienza che uccide

Federico D’Ascoli

Aver inasprito le pene per chi causa un incidente è davvero un deterrente? E per quali motivi si fugge, pur sapendo che è quasi impossibile farla franca? Sono domande che la tragedia di Vaggio riapre: l’ultima vittima della strage si chiamava Vanessa Bonatti. Stava camminando sul marciapiede con i suoi cani ed è stata travolta da un’auto guidata da un cinquantenne a cui era stata appena restituita la patente. Gliel’avevano sospesa per l’alcol ed era di nuovo ben oltre il limite consentito: ha tirato diritto, come se nulla fosse, senza un ripensamento. Ma allora a che servono le regole severe introdotte dall’omicidio stradale?