La leggenda del capolavoro sull’oceano

Là in mezzo al mare non ci stanno i camin che fumano. Ci sono i Polittici del Trecento, impegnati ad attraversare l’oceano per guadagnarsi i riflettori. Tra quelle pale c’è il nostro Lorenzetti, il gioiello della Pieve. Abituato a bucare il buio della Basilica, da un anno "galleggia"" sull’Atlantico. In America lo hanno ammirato e applaudito in due milioni. A Londra almeno altrettanti lo aspettano. Un anno vissuto pericolosamente ma fecondo, come il vescovo nel dare l’ok al trasferimento aveva previsto. Quando tornerà ad Arezzo riprenderà il suo posto, in Pieve. E come ognuno di noi dopo le ferie riassaggerà con gusto il profumo di casa. Sarà quello il momento di riscoprirlo: come nei matrimoni, mai dare per scontato l’altro. O il rischio è che ci lasci. Magari per l’America.