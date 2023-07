La legge del più forte non vince mai

La "legge" delle botte per dettare legge. E chi non accetta "il codice" è isolato, "processato" sui social dai soliti leoni da tastiera. In questa storia, ci sono due ragazzini, uno ha 14 anni ed è in ospedale con i segni di un pugno in faccia e la testa sotto osservazione per la brutta caduta a terra. Non è grave, ma ciò che è successo nel parcheggio di una discoteca, sì. Perchè traduce nei fatti l’aggressività che molti adolescenti covano come fuoco sotto la cenere e poi esplode quando dilaga. Basta una scintilla. Atteggiamenti arroganti, talvolta violenti, attraversano gli incroci tra ragazzini. Nell’ultima notte di follia c’è un adolescente in corsia e un altro che, per ora, non si trova.

LuBi