La Lega rilancia Meoni, a sinistra rispunta Vignini

di Laura Lucente

Pronti al Meoni bis o il centro destra potrebbe decidere diversamente? E quali saranno le mosse del centro sinistra? A poco più di un anno dall’appuntamento con le amministrative proviamo a fare qualche ipotesi. Partiamo proprio dal centro destra, che con la coalizione formata da Lega, Fratelli D’Italia, Forza Italia e la lista civica Futuro per Cortona, guida il Comune dal 2019. Uno strappo nella maggioranza c’è stato ed è stato ratificato senza troppi giri di parole nel consiglio comunale di fine gennaio. È quello del gruppo di Fratelli D’Italia da tempo non in linea con l’operato di Meoni che ha scelto la linea dell’ "appoggio esterno". Uno strappo non di poco conto, che potrebbe pesare nelle logiche di riconferma unitaria di Meoni. Per Fdi, però, proprio per bocca del suo referente comunale Marco Vanni, resta "prioritaria la conferma dell’unità del centro destra in vista delle prossime elezioni a Cortona. Come hanno dimostrato le recenti competizioni regionali e nazionali- conferma Vanni - è fondamentale presentarsi con candidati unitari, che sappiano rappresentare i territori e le varie sensibilità della coalizione e che abbiano alle spalle solide esperienze amministrative". Ma nella analisi che Fdi propone chiede di proporre candidati "appartenenti ai partiti del centro destra e superando, laddove ne ricorrano le condizioni, le esperienze civiche, che hanno contribuito in maniera decisiva a interrompere il sistema di governo della sinistra, ma che oggi cominciano e dimostrare i propri limiti". Una nemmeno tanto velata "sfiducia" sul nome di Meoni. Fdi aggiunge anche forte degli ultimi risultati elettorali "è stata investita dagli elettori di centro destra della responsabilità di guidare l’intera coalizione e, come è successo in passato per gli alleati, non ci sottrarremo a questo dovere se saremo chiamati a farlo". Intanto la lista civica "Cortona Patria Nostra" avrebbe tirato la volata all’attuale presidente del consiglio Nicola Carini figura di spicco di Fdi a Cortona. Chi ha un atteggiamento attendista è Forza Italia. "Un conto è il centrodestra unito ed un altro è la candidatura unica del centrodestra – spiega il referente comunale Teddi Manfreda. "Sono due aspetti complementari che però si susseguono. Per Forza Italia conta l’unità del centrodestra se vogliamo una chance di vittoria. Vedremo nei prossimi giorni se tutti gli alleati lavorano in questa direzione".

La Lega invece, per quanto anche lei attendista, sembra tirare la volata alla riconferma di Luciano Meoni. "A oltre un anno non è pensabile delineare i scenari – conferma il segretario comunale Alessandro Storchi - perché le dinamiche che possono far mutare gli scenari sono tante, e sono anche extra comunali. Allo stato attuale delle cose, però, possiamo dire che siamo comunque soddisfatti e in sintonia con quanto fatto dal sindaco Meoni e dalla giunta nella quale siamo presenti con due assessori. Dopo le elezioni del nostro nuovo referente provinciale faremo un check anche della questione Cortona". E tra le file del centro sinistra? Il Pd dice che è tutto troppo prematuro e che le energie, in questo momento, sono orientate al congresso. Ma all’orizzonte potrebbe fare capolino anche un ritorno "di peso". Rumors ben informati vedrebbero la possibilità di una nuova candidatura di Andrea Vignini, Potrebbe essere lui il candidato unitario del centro sinistra?