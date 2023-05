La lancia d’oro e il paradosso dei terrazzini

Federico D’Ascoli

Alla festa di popolo che accompagna la consegna della lancia d’oro hanno assistito anche i gerarchi del fascismo e il presidente partigiano Sandro Pertini. Quel brocco, come lo chiamano i quartieristi, è un sogno che si avvera in un attimo. Va toccato, anche baciato. Per 83 anni ha ondeggiato in piazza, sotto la tribuna A: tradizione che ha superato i tumulti del 1969 (la lancia d’oro spezzata in tre parti) e i gravi incidenti datati 1987 e 1990. Questioni di ordine pubblico hanno portato, dal 2016, la lancia su un terrazzino privato non più disponibile. Ora si pensa al Palazzo di Fraternita. Ma la storia della Giostra insegna che c’è una soluzione più semplice. E forse più sicura.