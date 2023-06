La lancia d’oro divide L’eccesso di gialloblù nell’elsa post-moderna lontana dalla tradizione

Una lancia d’oro con un impatto molto diverso da quello a cui siamo abituati e che divide i quartiristi sui social tra qualche elogio e molte critiche. L’arte informale dell’artista irlandese Sean Shanahan che impatta con la classicità dell’intagliatore aretino Francesco Conti. L’elsa è praticamente giocata solo su forme e colori, che accennano subito al gialloblù di Santo Spirito. Nel resto della lancia ci sono riferimenti al Signorelli intagliati nel legno. Un lavoro veramente a due mani. Shanahan è stato infatti il primo artista che è andato alla bottega di Conti a dipingere la lancia d’oro. "Ho rappresentato Signorelli con il suo ritratto -ha detto Conti - salendo nell’asta troviamo un diavoletto, una donna in volo, una figura che scende dall’alto, il cielo stellato per cui ho tratto ispirazione dal giudizio universale del Duomo di Orvieto e infine ho rappresentato Re Davide".

Una lancia che i quartieri hanno già fatto a gara ad aggiudicarsi con i messaggi dei loro rettori. Roberto Felici di Porta del Foro: "Abbiamo ristrutturato il museo. E qui ci stanno tutte le lance, anche questa che solo sulla cima ha un riferimento ai nostri colori". Ezio Gori di Porta Santo Spirito: "Di riferimenti al nostro quartiere ne vedo tanti e chiedo uno sforzo a Elia e Gianmaria: il 17 giugno è il compleanno di mia mamma e vorrei dedicarle la vittoria". Andrea Fazzuoli di Porta Crucifera: "È una lancia diversa, particolarissima. Non ha i nostri colori, ma penso che starà bene nella nostra sede". Maurizio Carboni di Porta Sant’Andrea: "Sarebbe una gioia se il trofeo arrivasse in via Luca Signorelli, proprio sotto la nostra sede". "La lancia d’oro di giugno - ha detto il sindaco Ghinelli - è stata affidata alla maestria di Francesco Conti e all’artista che esporrà in Fortezza dal 24 giugno. Sean Shanahan è un informale e lo si vede dal modo in cui ha interpretato l’arte del Signorelli. Ha giocato molto sulle forme e sui colori con un risultato che a me piace molto".

Entusiasta del trofeo anche Paolo Bertini: "Il maestro Conti ha fatto un lavoro eccezionale integrando la sua opera con quella dell’artista Sean Shananan. Una lancia che, come tutte le opere contemporanee, è destinata a far discutere. Un’opera realizzata grazie a Nuova Comauto".

Ed è arrivato anche un regalo per la Giostra. "Come nel 2022 - ha detto Iacopo Chiti, responsabile marketing - Nuova Comauto ha sostenuto la Giostra e l’ha consegnato un’auto brandizzata con gli stemmi dei quattro quartieri". A tracciare un ritratto di Luca Signorelli è stato il consulente storico della Giostra Luca Berti: "Signorelli è sempre stato legato alla sua terra dove ha ricoperto più volte cariche civiche importanti. Di lui sono particolarmente noti gli affreschi nel Duomo di Orvieto nel quale ha illustrato il tema del giudizio universale, gli affreschi nell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore con le scene della vita di San Benedetto, il contributo nella raffigurazione del Testamento e morte di Mosè nella Cappella Sistina".

Sonia Fardelli