La Guardia di Finanza del Valdarno sequestra oltre 4.000 prodotti cosmetici dannosi per la salute

Arezzo, 10 maggio 2023 – Grossa operazione delle fiamme gialle del Valdarno. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia San Giovanni, coordinati dalla Procura della Repubblica di Arezzo, hanno effettuato una serie di verifiche in tre capannoni a Reggio Emilia ed a Roma, finiti nel mirino per la commercializzazione di cosmetici altamente pericolosi per la salute. Tutto è nato da un sequestro avvenuto in un negozio del centro storico di Montevarchi, che ha portato alla scoperta di alcune confezioni di preparati per il trattamento degli inestetismi della cute, contenenti il composto chimico “idrichinone”, di cui è vietato l’impiego all’interno dell’Unione Europea per lo specifico uso.

I finanzieri hanno seguito le “tracce” della filiera commerciale ed hanno individuato la società che ha venduto gli articoli illeciti ed i vari depositi di stoccaggio. La cessione avveniva anche ricorrendo al web, attraverso negozi virtuali di facile accesso. Nel corso dell’intervento, sono stati rivenuti e sequestrati 4.630 prodotti, tutti contenenti sostanze classificate come dannose per la pelle. I cosmetici sono stati poi sottoposti a sequestro e l’amministratore della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica, per la violazione della specifica normativa in materia di sicurezza prodotti.

L’attività di servizio appena conclusa s’inserisce nel più vasto ambito delle iniziative promosse dalla Guardia di Finanza, a contrasto dei traffici illeciti ed a tutela della sicurezza e salute pubblica. Le iniziative investigative assunte si basano sulle evidenze probatorie sinora raccolte e il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari; pertanto, in attesa del giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza. Il lavoro della fiamme gialle, quindi, prosegue con costanza, in attesa anche di nuove forze. Lo scorso mese di marzo si è tenuto il concorso per l’ammissione di 1.230 allievi marescialli al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza; 1.135 saranno destinati al contingente ordinario e 95 al contingente di mare. A San Giovanni la sede della Gdf è in zona Lucheria. La scorsa estate è arrivato il nuovo comandante della Compagnia, il Tenente Riccardo Siani, chiamato a sostituire il Capitano Ubaldo Collu, trasferito ad altro incarico presso la Scuola Alpina di Predazzo.