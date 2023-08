La Gruccia, installata una nuova vasca nativa al blocco parto

Arezzo, 4 agosto 2023 – Una nuova vasca nativa è da oggi attiva all’Ospedale Santa Maria alla Gruccia. Un investimento che conferma l’attenzione dell’Asl Tse verso il blocco parto del presidio valdarnese.

La vasca da travaglio e parto, a disposizione delle donne che sceglieranno il presidio valdarnese per portare a termine la gravidanza, è studiata appositamente per impieghi in ambiti ostetrico-ginecologici nelle varie fasi del travaglio e del parto anche per favorire il rilassamento.

È dimostrato da numerosi studi che l’acqua calda favorisce il rilassamento corporeo ed il raggiungimento di una sensazione di benessere. È inoltre associata ad una riduzione del tempo del travaglio, aumento della dilatazione cervicale e comporta anche dei benefici nel neonato, in particolare lo aiuta a non disperare calore.

La nuova vasca, dotata di porta, è ergonomica e permette quindi alla donna di assumere durante il travaglio la posizione che più le è comoda ed è inoltre dotata di dispositivo che permette la cromoterapia.