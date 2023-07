La grandine buca il tabacco "Giù il 70% del raccolto"

L’area in cui scorre il Sovara e quella di Tavernelle, ad Anghiari, sono le più colpite dalle due grandinate di venerdì pomeriggio. E gli effetti diretti sono sulle coltivazioni di tabacco Kentucky. La conferma arriva da Roberta Giorni, imprenditrice agricola residente nel territorio di Anghiari al confine con Sansepolcro, che in passato ha ricoperto ruoli all’interno delle associazioni di categoria e adesso è capogruppo consiliare di maggioranza. "Danni distruttivi alle colture in queste due zone – spiega – ma anche qui dove vivo e nelle vicine aree di San Leo e Mezzavia i chicchi non hanno scherzato. A Sansepolcro, colpite in particolare Gricignano e il Trebbio, mentre a Santa Fiora e Santa Croce il bilancio è meno pesante, così come alla Motina e a Viaio, tornando ad Anghiari. Si è invece salvato, per quanto mi risulta, il versante di Monterchi". Giorni entra poi nello specifico: "C’è chi ha trapiantato il tabacco a inizio maggio, in linea cioè con i tempi canonici e chi lo ha fatto dopo il 20, una volta cessate le ripetute precipitazioni di quest’anno. Le colture più avvantaggiate con vegetazione ultimata e cimatura sono state colpite nel 70-80% dei casi, mentre per quelle ancora più indietro bisogna capire in che misura ne hanno risentito; valuteremo il tutto nei prossimi giorni".

Per rendere l’idea di ciò che è avvenuto in un pomeriggio surreale, l’imprenditrice racconta il caso di Tavarnelle: "È stata la frazione più bersagliata dove si sono abbattuti chicchi grandi come palle da tennis, che hanno rovinato i parabrezza di qualche auto e perfino bucato anche mobili e sedie da giardino".