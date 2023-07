La grandinata rovina il tabacco a Sansepolcro: un altro pomeriggio di tensione

SANSEPOLCRO

Dopo giornate e giornate di gran caldo un po’ di pioggia ci poteva stare. Non ci stava magari che cadesse anche la grandine, per quanto in estate sia normale che lo scontro fra correnti fredde e calde provochi la formazione di chicchi ghiacciati. E così è avvenuto ieri pomeriggio, in due tornate, nella zona di Alta Valle del Tevere compresa fra Sansepolcro, Anghiari e San Giustino umbro. Per fortuna, le conseguenze sono stati assai inferiori rispetto a quelle dello scorso 3 giugno, quando la precipitazione provocò allagamenti in alcuni scantinati di Sansepolcro. Un primo nubifragio si è scatenato poco dopo le 15; la replica a distanza di due ore pressochè esatte: stessa intensità, stessa durata e soprattutto stessa apprensione fra la gente non appena sentiva il rumore del contatto fra la grandine e il suolo, come se si trattasse di una sassata. D’altronde, per chi aveva il veicolo parcheggiato all’aperto non sono stati momenti tranquilli. La fascia di pianura più colpita è stata quella fra Anghiari e Sansepolcro, anche se una particolare concentrazione si è avuta nella frazione anghiarese di San Leo, dove i chicchi hanno assunto a volte la dimensione di una susina ed è chiaro che avrebbero potuto generare danni alle autovetture ferme per la violenza con la quale sono caduti. Meno male che – in questo caso – la grandinata si fosse limitata a pochi minuti in entrambe le circostanze: il tempo insomma di cominciare a preoccuparsi che alla fine rimaneva soltanto la pioggia, per quanto fitta.

La limitata durata del fenomeno atmosferico, che ha soltanto in parte rinfrescato l’aria (spazzando comunque via un’afa che era diventata opprimente), è stata tale da provocare il distacco di qualche ramo e la creazione di una poltiglia a terra nelle strade alberate di Sansepolcro e Anghiari, perché i vigili del fuoco – anche dopo la seconda buriana – hanno dichiarato di non aver ricevuto telefonate. Semmai – questo sì – è andata male a quegli agricoltori della zona appunto di San Leo, Mezzavia e Santa Fiora di Sansepolcro, che hanno visto di nuovo le foglie di tabacco "kentucky" bucherellate come se qualcuno avesse sparato con la pistola. Un’altra mazzata fra capo e collo quando il periodo della raccolta è oramai vicino. Non dimenticando la forte grandinata del 18 agosto 2022, che anche in quella circostanza riuscì a rovinare e a far scadere il valore del prodotto.