La grande mostra Margarito narrato da Giorgio Vasari

E’ stata inaugurata il 25 maggio scorso e proseguirà fino al 29 luglio l’esposizione Il magistero medievale di Margarito d’Arezzo - La ‘Madonna delle Vertighe’ e le opere del Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo. Un viaggio alla scoperta della pittura del Duecento, nell’opera di uno dei massimi interpreti di quella stagione ospitata al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo in via San Lorentino. L’esposizione, curata da Luisa Berretti e Rossella Cavigli, riunisce parte del corpus delle opere di Margarito e rende omaggio al suo genio: l’occasione dei lavori strutturali in corso al Santuario delle Vertighe che hanno comportato il ricovero delle opere esposte in chiesa nel deposito del convento, rappresenta infatti un’opportunità unica per mettere a confronto diretto il dossale con la Vergine con il Bambino in trono e storie della Vergine con santi e sante, capolavoro su fondo oro di Margarito d’Arezzo (1240 ca.-1290) e Restoro d’Arezzo (ante 1239 - post 1282), con le opere di Margarito esposte al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo quali la Madonna col Bambino in trono di Montelungo e i due San Francesco, uno eseguito assieme ad un collaboratore e proveniente dalla Chiesa del Convento di Sargiano, l’altro opera della bottega dell’artista, proveniente dalla Chiesa del Convento di Ganghereto a Terranuova. All’esposizione che celebra il pittore aretino si affiancano una serie di iniziative di carattere scientifico e divulgativo. Previsto un ciclo di conferenze, tutte con inizio alle 16 e a ingresso libero, al via oggi con l’intervento di Fulvio Cervini dell’Università degli Studi Firenze, su Medioevo versatile e anacronistico. Margarito secondo Vasari. Il 28 giugno con Sonia Chiodo, Università di Firenze un approfondimento su Margarito d’Arezzo: fama, fraintendimenti, riscoperta; il 12 luglio Pierluigi Licciardello di Alma Mater Bologna, inteverrà sul tema Vita religiosa e culto dei santi ad Arezzo nel Duecento. E poi i tour guidati ai luoghi di Margarito ogni venerdì alle 10 e ogni sabato alle 10.30 e 11. Partenza da piazza Duomo, info: www.discoverarezzo.com.

A.B.