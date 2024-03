La grande carica dei robottini. Un ‘esercito’ in aiuto dell’uomo

"Fatti non foste a viver come bruti,ma per seguir virtute e canoscenza...".

Queste parole che Dante mette in bocca la Ulisse l’eroe che, per brama di conoscenza e curiosità, oltrepassò i limiti consentiti,fanno capire che l’uomo è stato,da sempre,spinto dalla smania di scoprire.

Ed è grazie alla perseveranza di uomini curiosi che la medicina,la scienza e la tecnologia hanno fatto progressi impensabili ed utili come la Robotica,una disciplina della meccatronica che programma robot.

Il termine robot deriva dal cieco robot (lavoro) e fu utilizzato,per la prima volta da Isaac Asimov nel 1942 nella raccolta "I robot" pubblicato nel 1950.

Asimov scrive anche le seguenti tre leggi della robotica. La prima: un robot non può recare danno agli esseri umani,né può permettere che,a causa del suo mancato intervento,gli esseri umani ricevano danno.

La seconda: un robot deve obbedire agli ordini impartiti tranne nel caso che contrastino con la I legge.

La terza: un robot deve salvaguardare la propria esistenza purchè ciò non contrasti con la prima e la seconda legge.

La robotica è utile in vari campi: in campo medico permette lo sviluppo dei dispositivi necessari al settore chirurgico e consente interventi non invasivi e più veloci.

In Italia molto diffuso è il robot "Da Vinci" utilizzato per gli interventi chirurgici alla prostata.

Esso è costituito da due parti: una esegue l’intervento sul paziente e l’altra, attraverso uno schermo 3D, guida il braccio del chirurgo nelle operazioni delicatissime sul corpo del paziente.

Altri robot,definiti sociali,aiutano le persone disabili nelle loro funzioni quotidiane rimuovendone gli ostacoli "Ask Nao", per esempio è un umanoide che stimola l’attenzione delle persone con autismo, C’è poi "Amadeo", che viene utilizzato nella riabilitazione delle mani perché, dotato di magneti posizionati sulle dita del paziente, ne consente i movimenti.

La robotica ha un ruolo importante anche in campo industriale dove sostituisce l’uomo nelle varie fasi del lavoro di produzione.

I robot di nuova generazione collaborano ed interagiscono con l’uomo. Una forma di collaborazione che consente alla scienza di raggiungere nuove frontiere utili per il benessere dell’umanità.

Se Ulisse fosse vissuto nel nostro tempo,forse invece del cavallo di Troia avrebbe inventato i robot...forse!