La grande bellezza. Primi gruppi in visita. Corsa per ammirare. Piero dai ponteggi

Non poteva essere altrimenti. I biglietti per ammirare da vicino gli affreschi di Piero della Francesca sono andati letteralmente a ruba nel giro di pochi giorni. "Esauriti" si può leggere nell’apposita sezione del sito dei musei aretini. L’occasione era ed è di fatto più unica che rara: poter salire sui ponteggi a ammirare negli occhi le figure disegnate da Piero della Francesco, le immagini della Leggenda della Vera Croce, uno dei capolavori che hanno permesso di portare nel mondo il nome di Arezzo.

Ieri, giornata di esordio delle visite, via ai primi gruppi, a chi ha comprato i biglietti - 35 euro quello intero, 10 il ridotto - per salire in alto e ammirare quel capolavoro da una visuale inedita. L’accesso in unità contingentate, l’arrivo nei pressi dei ponteggio dove vengono fatti indossare i caschi gialli come dispositivo di protezione e poi la possibilità di salire verso quelle figure che raccontano la storia della Croce sulla quale venne crocifisso Gesù Cristo, a partire dalla nascita dell’albero dal quale proviene il legno col quale essa fu realizzata. Non c’è ressa ovviamente dato che le visite sono programmate, scandite una ogni mezz’ora. I visitatori entrano a gruppi prestabiliti sulla base del biglietto acquistato e trovano all’ingresso la guida per una introduzione sull’opera. Quindi, indossati i caschi, la salita sui ponteggi. "Abbiamo ricevuto prenotazioni da tutta Italia - hanno detto il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore Simone Chierici - molti sono state anche le prenotazioni da parte degli stranieri e tanti pure gli studiosi. Crediamo che iniziative come questa siano in grado di dare valore al patrimonio storico artistico cittadino. Iniziative come questa sono esempio di come da delle difficoltà nascono opportunità uniche come quella delle visite dai ponteggi del cantiere".