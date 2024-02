La "gran cuccagna" chiude il carnevale

Si chiuderà oggi con la "gran cuccagna" l’edizione 2024 del Carnevale di Subbiano che nato nel 1974 festeggerà cinquant’anni, confermandosi una realtà ben consolidata del paese e un appuntamento irrinunciabile. La manifestazione che era in programma per la scorsa domenica è stata rimandata al pomeriggio di oggi, a causa del maltempo. "Un‘uscita che preannuncia il pienone – commenta il presidente della Pro loco Gianni Fanetti – I carnevali rimasti in provincia sono pochi e la giornata promette bel tempo con il sole. La cucina è pronta per la Gran Cuccagna con un quintale di pasta al sugo toscano. Pronte le rificolone per l’ultima uscita di re Carnevale, che saluterà tutti con un bel falò per propiziare questo 2024. Un grazie va all’amministrazione comunale di Subbiano per la collaborazione".