La giovane pianista Beatrice Cori in concerto alla Camu

Ripartono i concerti dei vincitori del concorso Attraverso i Suoni II edizione. L’appuntamento è per oggi alle 17.30 a CaMu - Casa della Musica di Arezzo nel palazzo di Fraternita in piazza Grande, ospite in questa occasione la giovane pianista Beatrice Cori impegnata in un concerto dal gusto romantico con musiche di Brahms, Debussy e Schumann. Interverrà in questa occasione anche il duo Leucalitti-Magnani, altri due giovani talenti legati al mondo della Scuola di Musica Le 7 Note Arezzo allievi di Gaia Matteini e Greta Palazzini. I due interpreti nonostante la giovane età si sono già distinti in numerosi concerti e concorsi di rilievo ed eseguiranno in questa occasione musiche di Francesco Paolo Tosti. Attraverso I Suoni è un progetto promosso da A.Gi.Mus. Firenze, A.Gi.Mus. Grosseto, A.Gi.Mus. Arezzo e Fondazione CR Firenze che torna per la sua seconda edizione e che ha selezionato, tra numerosi partecipanti toscani, 12 formazioni o solisti, nel corso delle audizioni che si sono svolte a Firenze lo scorso 31 marzo e 1 aprile. Tra i selezionati della provincia di Arezzo il Trio Desìo, formato da Adamo Rossi al violino, Andrea Redigonda al pianoforte e Erika Italiani al violoncello.