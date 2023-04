La Giostra diventa un film Lancio all’Eden, firma aretina

di Alberto Pierini

Elia Cicerchia parte dal pozzo, con lo sguardo di chi ignora la piazza e ha occhi solo per il bersaglio. E spinge il cavallo verso il Buratto. Lui "Il Re delle Indie": che a questo punto è anche il titolo di un film che si candida a raccontare la Giostra come mai nessuno aveva fatto prima. Regia, sceneggiatura, montaggio e produzione di Gaetano Maria Mastrocinque: 32 anni, aretino, libero professionista nel settore della produzione di audiovisivi, al suo primo film.

"E’ una storia che parte dalla Giostra vera con l’obiettivo di farne una piccola parabola della vita". Vera ma proprio vera: perché la maggior parte delle riprese è stata girata nelle due edizioni del 2019, seguendo passo passo la competizione. Poi lo stop della pandemia, la frenata che non ha lasciato scampo nè alle major nè agli amatori. E ora l’uscita. Il trailer è già lanciato, sul profilo Facebook "Il re delle indie". La prima è prevista all’Eden, domenica 14 maggio alle 20.30.

Un film documentario, Mastrocinque preferisce l’antica dizione, di 75 minuti. "Alcune volte colpire il centro fa davvero la differenza" è la frase che campeggia sulla locandina, anche quella già pronta. Una bella opera grafica (foto sopra), un cavaliere di casata sullo sfondo del Comune e della Pieve. Nella trama preferisce non entrare, anche se ogni giorno ne rivela una pillola sui social. "Ma mette al centro la parte sportiva e agonistica della sfida"

E le prime immagini lo confermano. I vari cavalieri ripresi nella corsa, un Vedovini assorto che prepara il tiro, tutti gli altri comunque protagonisti. E l’araldo che in un movimento di folla taglia da parte a parte la fila degli armati per guadagnare la piazza. I cavalieri a visione naturale o ripresi in un gioco di ombre che rimbalza sulla sabbia della lizza.

I figuranti che alle spalle dei giostratori risalgono quella stessa lizza per interpretare il risultato. Insomma, la Giostra come la conosciamo e non ridotta alla quinta quasi sempre appannata e incolore di una fiction.

Con uno sguardo al passato e insieme al futuro: un Martino Gianni ripreso di spalle sul campo di allenamento, sorta di trailer non del film ma delle edizioni che verranno. E tutto tra stacchi che alternano la città alla contesa, le cene propiziatorie alla piazza. La Giostra alla vita, che poi è l’ambizioso traguardo del film.