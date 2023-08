La Giostra del Cavallino come un derby Elia & Giamma per la rimonta su Martino

di Federico D’Ascoli

È tornato sulla lizza come era abituato a fare: vincendo. Togliendo, per di più, al suo quartiere la cuffia della nonna di Giostra, dopo cinque anni dall’ultima vittoria. L’impatto di Martino Gianni su Porta Sant’Andrea è stato dirompente: vittoria al debutto e il sogno di un cappotto che riporterebbe i biancoverdi in testa all’albo d’oro insieme a Santo Spirito. L’uomo che ha preparato al Saracino gli ex Ragazzi Terribili (12 vittorie nelle ultime 21 edizioni) diventa il nemico numero uno del quartiere che sogna di mettere il 4 davanti al numero delle lance vinte.

L’ostacolo più serio sulla quarantesima lancia d’oro dei Bastioni, è proprio l’ex allenatore di Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci. Martino Gianni di certo non si accontenta della vittoria sofferta e meritata di giugno e vuore fare il bis nell’edizione per i 100 anni del Cavallino.

L’ex Re della Piazza anche nelle vesti di allenatore chiede il massimo e ha condiviso con Tommaso Marmorini e Saverio Montini allenamenti senza sosta. La stessa cultura del lavoro trasferita alla super coppia gialloblù che cerca di tornare agli splendori del cappotto 2022.

Non sarà facile vincere contro una coppia di talenti in crescita. Il Saracino si vince con il galoppo ma soprattutto con la testa: la perfetta sintonia con il cavallo si raggiunge con un gioco di tensioni per timbrare il 5. Re Martino è lo stratega che non lascia nulla al caso.

Il livello è altissimo. Nelle ultime due Giostre disputate Porta Crucifera e Porta del Foro sono uscite con 18 punti dopo due spareggi, sono i quartieri che non vogliono restare a guardare il derby di Elia & Giamma con l’ex mentore Martino.

La Chimera ha l’umore un po’ più alto dopo le convincenti galoppate in notturna. I due giostratori hanno colpito nel centro e messo alle spalle qualche preoccupazione. Per Davide Parsi e Francesco Rossi è l’occasione per invertire la rotta.

Colcitrone cerca gloria dopo un giugno sottotono. In Giostra sono arrivati due 4 che però non si sono allontanati troppo dal pomodoro. Niccolò Paffetti e Lorenzo Vanneschi sembrano sulla buona strada. Sarà una Giostra più combattuta che mai: come una partita dell’Arezzo nell’anno del suo Centenario. Chi mette in rete l’ultimo 5?