La giornata dei presepi in città. Appuntamenti a Porta Romana e nella chiesa dei Servi di Maria

SANSEPOLCRO

È il giorno dei presepi, quello odierno dell’Immacolata nell’ambito del Borgo del Natale a Sansepolcro. Due le inaugurazioni in programma nel pomeriggio a distanza di un’ora; si comincerà alle 17 con il "Grande presepio" della Società Rionale di Porta Romana nella chiesa di Santa Marta, appuntamento fisso dagli anni ’80. Come sempre, di esso fino all’ultimo istante non viene svelata l’ambientazione, perché i maestri presepai contradaioli ogni volta cambiano lo scenario di riferimento, riservando quindi quell’elemento di novità che costituisce motivo di forte attrazione. Lo scopriremo quindi sul momento e ci sarà tempo per le visite fino al 17 gennaio. E comunque, novità sono in arrivo anche nell’allestimento della quarta edizione della Mostra di Arte Presepiale, organizzata dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina nella chiesa dei Servi di Maria e nell’annesso ex convento, un tempo sede della scuola media "Luca Pacioli".

Il tutto fino a sabato 6 gennaio. L’evento, presentato in Regione Toscana, vuol fare sempre più di Sansepolcro la "Città dei Presepi", come ricordato dal presidente dell’Accademia, Domenico Gambacci, che ha aggiunto: "Dopo il grande successo degli anni passati abbiamo allargato la nostra esposizione a numerosi presepi che vengono da vari luoghi d’Italia e anche dall’estero, raccogliendo sempre maggiori consensi per la nostra rassegna. Ritengo significativo il patrocinio dato dai Comuni di Assisi e di Chiusi della Verna, località "inizio e fine" dei Cammini di Francesco, un progetto che sta prendendo sempre più campo anche in vista delle celebrazioni dell’800cententario della morte del Santo, che cadrà nel 2026".

A completare il capitolo presepi (ma non oggi), la Proloco della frazione di Gricignano, che durante il periodo delle festività proporrà tre appuntamenti con quello vivente. Il programma di oggi della rassegna natalizia prevede per 16.30 la "Caccia in Città" in piazza Torre di Berta, a cura del Circolo degli Esploratori, poi alle 18.30 l’inaugurazione della mostra personale di Franco Alessandrini, il biturgense residente a New Orleans, al museo civico, dove è stata prorogata fino al 7 gennaio la mostra dedicata a Raffaellino del Colle. In serata, infine, alle 21 concerto di Santa Cecilia della banda della Società Filarmonica dei Perseveranti all’auditorium della scuola "Collodi".

C.R.