La Giana alza la testa. Tre gol al Lumezzane

LUMEZZANE (Brescia)

Ride la Giana e si rammarica il Lumezzane per una partita che ha preso subito la direzione sbagliata.

È questo, in estrema sintesi, il contenuto del derby lombardo andato in scena al Saleri, dove la formazione di mister Chiappella riesce a fare sua la posta in palio grazie ad un felice avvio che sorprende i rossoblù. Sotto di due reti dopo solo 21’, i valgobbini cercano di riaprire le sorti della contesa, ma i milanesi giocano con grande attenzione e conducono in porto una vittoria davvero preziosa in chiave salvezza.

Dopo un avvio equilibrato, al 18’ giunge l’insistita azione che cambia il volto della partita e Barzotti, al secondo tentativo, porta in vantaggio i biancazzurri.

La compagine di mister Franzini non ha nemmeno il tempo di reagire che dopo soli 3’ Franzoni arriva per primo sulla respinta di Galeotti e firma l’immediato raddoppio che costringe il tecnico valgobbino a cercare di cambiare le carte in tavola, ma il gol che potrebbe riaprire le speranze dei rossoblù non arriva e al 28’ della ripresa si concretizza invece il tris di Tommaso Fumagalli, che scaglia una sventola che, complice la deviazione di Pisano, chiude definitivamente l’incontro e rende utile solo per le statistiche il gol del definitivo 1-3 siglato da Pisano al 43’.

E ora anche per il Lumezzane è necessario guardare la zona più calda della classifica.