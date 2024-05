La frenata del carrello. Spesa più leggera. Con l’inflazione giù e l’energia che scende

Mentre l’inflazione scende e frena il costo della vita, anche il carrello della spesa si alleggerisce un po’. I dati sono quelli forniti dall’ufficio statistica del Comune di Arezzo, gli ultimi disponibili sono aggiornati a marzo 2024, elaborati sui dati Istat e aggregati per classi e relativi segmenti di consumo.

Che il carrello sia in frenata lo dimostrano i prezzi che corrono tantissimo rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, ma sono in stallo o addirittura in discesa, rispetto al mese precedente. L’ufficio statistica del Comune di Arezzo infatti, mostra sia il valore tendenziale, e cioè riferito allo stesso mese dell’anno precedente, che quello congiunturale, ossia la variazione rispetto al mese precedente, del paniere degli aretini.

Così per tante voci con il segno più rispetto allo stesso mese di marzo del 2023, ci sono voci in discesa rispetto a febbraio 2024. Nel dettaglio il balzo in avanti più consistente lo fanno le voci della categoria "Oli e grassi", aumentati del 27,1 % in un anno, e del 2,4 rispetto al mese precedente. Salita dell’11,1% per la frutta in un anno anche se rispetto a febbraio 2024, a marzo di quest’anno la voce è scesa del 2,3%.

I vegetali erano saliti dell’1,9 in un anno, e scendono al -2,4% tra febbraio e marzo 2024. Anche lo zucchero insieme a confetture, miele, cioccolato e dolciumi la cui variazione tendenziale era 3,5, scende rispetto al mese precedente dello 0,5.

Segno che qualcosa comincia a frenare nel carrello. Caffè, the e cacao erano aumentano del 5,2% rispetto all’anno prima, ma solo dello 0,4 rispetto al mese precedente.

Anche acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura saliti in un anno del 6, rispetto al mese prima si muovono solo del +0,2.

Frenano i vini, +1,4 rispetto ad un anno prima, -0,8 tra febbraio e marzo. Vale anche per le birre, dall’aumento del 2,8 in un anno al -0,2 nell’ultimo mese analizzato. Si stabilizzano pane e cereali, saliti dell’1,6 in un anno, e dello 0,4 in un mese. Vale anche per le carni da +0,7 nel’ultimo anno a -0,2 in un mese. Stazionari latte, formaggi e uova.

Non solo alimentare, scende anche il prezzo degli indumenti saliti dell’1,6 in un anno e scesi nell’ultimo mese analizzato e cioè tra febbraio e marzo 2024 dello 0,2.

In calo energia elettrica e gas, grandi e piccoli elettrodomestici. Frena così il costo della vita, in attesa delle decisioni della Bce.

In aprile l’inflazione è salita dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua (dal +1,2% di marzo), in base alla revisione dell’Istat. In particolare si raffredda il "carrello della spesa" in Italia (+2,3% da +2,6%), mentre l’inflazione di fondo si attesta al +2,1% (da +2,3%).

E si delinea sempre più chiaramente uno scenario di progressiva normalizzazione dei prezzi che gli esperti ritengono proseguirà anche nei prossimi mesi.