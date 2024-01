La fototeca sarà dedicata a Fabio Salvietti

La fototeca della biblioteca di Castiglion Fiorentino verrà dedicata a Fabio Salvietti. "L’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino e la Biblioteca "G. Ghizzi" dedicano l’archivio fotografico, recentemente digitalizzato, a Fabio Salvietti. A ricordo delle sue passioni, la fotografia, la storia locale e l’informatica, e soprattutto del suo impegno e della sua volontà di far crescere la nostra Biblioteca", dice il sindaco Mario Agnelli. Fabio Salvietti, storico volto della biblioteca di Castiglion Fiorentino è scomparso settimana scorsa, il 3 gennaio. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto a Castiglioni specie nella "sua" biblioteca dove ormai era un’autentica istituzione punto di riferimento. Nel suo lavoro Salvietti, sin da quando aveva iniziato a Castiglioni, era molto attento e sensibile alle opportunità che poteva offrire l’uso dei computer sul lavoro quotidiano in biblioteca.Saarà così che la Fototeca, conservata all’interno della Biblioteca Comunale di Castiglion Fiorentino ecostituita da ventinove album, all’interno dei quali sono raccolte circa 6.000 foto suddivise per argomento, verrà quindi intitolata a Salvietti. Le immagini in essa conservata forniscono una preziosa testimonianza visiva, dalla fine del 1800 ai primi decenni del 2000, della storia di Castiglion Fiorentino e dei suoi territori limitrofi, della vita paesana e di quella agricola, dei cittadini, degli edifici simbolo del paese, dei più importanti lavori pubblici, degli eventi culturali e di alcune delle personalità che vi hanno gravitato.