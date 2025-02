La fotografia può salvare il mondo. La sfida di Cortona On The Move. Il bando per partecipare alla gara

Un nuovo importante tassello per Cortona On The Move. Per il festival internazionale di fotografia si apre una nuova finestra internazionale grazie al progetto Groundswell, che trasforma la fotografia in un motore per l’azione climatica. Un’iniziativa che unisce le energie di quattro istituzioni culturali internazionali: Cortona On The Move (Italia), Fotohof Salzburg (Austria), Imago Lisboa (Portogallo) e Photo Museum Ireland (Irlanda) per affrontare la sfida globale del cambiamento climatico. Groundswell è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea.

La Open Call per partecipare è ufficialmente aperta e ci sarà tempo fino al 30 aprile per partecipare. Vengono cercati fotografi e artisti dell’immagine in grado di raccontare le azioni concrete per il clima. Possono partecipare artisti di qualsiasi nazionalità residenti in Europa, con almeno 18 anni al momento dell’iscrizione. "In un momento in cui la consapevolezza sui problemi ambientali è ai massimi livelli – confermano gli organizzatori - Groundswell mira a fare il passo successivo: tradurre questa consapevolezza in azioni tangibili, grazie al potere evocativo delle immagini".

Saranno selezionati 4 vincitori principali a cui verrà corrisposto un premio di 5 mila euro e la possibilità di una mostra itinerante, tra cui a Cortona, e la realizzazione di un photobook monografico. A ciascuno dei 12 finalisti sarà invece dato un premio di mille euro per la creazione un pezzo audiovisivo, proiezioni internazionali e supporto nella promozione. Questo progetto arriva a poca distanza da un’altra iniziativa per scovare talenti della fotografia. Fino al 17 aprile, infatti, sarà possibile candidarsi per il nuovo "Cortona On The Move Bar Tur Grant". Questa iniziativa mira a supportare i fotografi di tutto il mondo, offrendo sovvenzioni e risorse per la creazione di avvincenti progetti fotografici documentaristici, che si focalizzano su temi urgenti di carattere sociale, ambientale, economico e culturale della nostra epoca. I progetti faranno poi parte delle esposizioni del Festival.

Prosegue anche il progetto 12x12, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra autolinee toscane e Cortona On The Move che racconta il trasporto pubblico attraverso la fotografia. L’immaginario infantile per restituire una visione creativa del viaggio e della mobilità urbana è il fulcro del lavoro di Alessandro Fruzzetti, artista protagonista del mese di febbraio del progetto. Sei bambini hanno creato disegni partendo da immagini di autobus, ritagliate e incollate su fogli quadrati, per poi completarli liberamente secondo la loro visione del trasporto pubblico, poi sono stati ritratti da Fruzzetti mentre mostravano i loro lavori, sia a bordo di autobus in movimento a Pisa sia con i mezzi fermi, variando così il contesto e la prospettiva.

Intanto il conto alla rovescia per la quindicesima edizione del Festival è già cominciato. L’appuntamento nella città etrusca è fissato per il 17 luglio.