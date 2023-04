La forza di un ‘babbino’ oltre l’orrore

Prima l’Arezzo in serie C e poi la scuola. Il figlio di Sara e Jawad, vittima e carnefice della notte tragica di San Lorentino, prova a tornare alla vita normale. Anche se nulla potrà più esserlo, dopo aver assistito alle coltellate contro la mamma e la nonna. Il suo legame con la sorellina era ben conosciuto tra i vicini: sarà probabilmente lui a doversi fare carico di crescerla, un ‘babbino’ fin troppo giovane. "Sono forte, come mio nonno" ha detto ai professori che lo hanno accolto ieri mattina fuori dalla scuola che frequenta. Ha vissuto un’esperienza devastante: vive una sorta di congelamento verso l’esterno. Una reazione del tutto umana: prova a evitare il confronto con l’inimmaginabile che ha visto avvenire in casa.

f.d’a.