La forza delle fondazioni. Ghinelli: "Strumenti vincenti per cultura, turismo e sociale"

Spetterà al sindaco Alessandro Ghinelli salire ancora in cattedra per la Scuola di formazione civica Arezzo nata da un’idea di Stefano Tenti, presidente dell’associazione culturale Fra Tevere ed Arno di Stefano Tenti.

Questa mattina, ai ragazzi della 3 A del liceo scientifico Francesco Redi, parlerà di: "Fondazioni di partecipazione e sussidiarietà orizzontale" .

Sindaco Ghinelli, le fondazioni di partecipazione che importanza e ruolo stanno avendo ad Arezzo?

"È indubbio che la scelta di questa amministrazione di dare vita a fondazioni di partecipazione per lo sviluppo di settori ritenuti strategici quali turismo, cultura, e in ultimo, ma solo in ordine di tempo, sociale, ha portato in questi ultimi anni risultati evidenti e concreti a tutto vantaggio della crescita della città e, in particolare grazie al lavoro sinergico della Guido d’Arezzo e della Intour, della sua affermazione e della sua visibilità fuori dai propri confini. Un obiettivo politico che ci eravamo posti e che è stato raggiunto grazie alla scelta tecnica di uno strumento giuridico che disciplina la forma di partenariato pubblico-privato e consente maggiore flessibilità e rapidità di esecuzione dei progetti".

Il Comune da tempo ha scelto di valorizzare il principio della sussidiarietà orizzontale, che risposte sta dando?

"La partecipazione e la condivisione di obiettivi è senza dubbio la risposta più importante che la valorizzazione del principio di sussidiarietà comporta. Un esempio, la Fondazione Arezzo Comunità, grazie alla quale il mondo del privato sociale collabora con l’attore pubblico e sostiene i singoli cittadini nella cura dei beni comuni e progetti di comunità. Condivisione, collaborazione, partecipazione sono le risposte che maggiormente qualificano l’attività delle nostre tre fondazioni, capaci di raggiungere ottimi risultati grazie proprio alla collaborazione e al coinvolgimento delle tante e diverse realtà associative che animano il territorio nei settori della cultura e delle arti, del turismo e della promozione, del sociale e dei servizi alla persona".

Quali sono i progetti attuati nella strada della co-programmazione e co-progettazione tra pubblico e privato?

"Il primo progetto di co-programmazione e co-progettazione è rappresentato dalla natura delle stesse fondazioni di partecipazione, che in quanto tali si caratterizzano per la condivisione di progetti e programmi. Un esempio, la riserva di Ponte Buriano, oggetto da parte della fondazione Intour di una coprogettazione che ha portato alla nascita di Ponte Buriano Outdoor Center, per la pratica delle attività outdoor di acqua e di terra nello scenario della riserva naturale tra la cornice del Ponte a Buriano e le montagne del Casentino. Un’offerta in più per i tanti turisti che visitano la nostra città".