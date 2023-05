La Fortezza dà la scalata agli eventi estivi

Il sogno è un’estate aretina che sfoggi gioielli in serie, come a Lucca o a Firenze. No, Elton John non lo avremo, nè ora nè mai: ma l’asticella può essere alzata. Ci sta provando il Mengo, ma deve ancora crescere. Ci prova la Fondazione Guido Monaco, affollando le serate di luglio e agosto in Fortezza. L’ultima proposta è una serata Pink Floyd senza Pink Floyd, con i brividi del rock resi con luci, effetti speciali, proiezioni storiche. Una buona idea in fondo ma anche lo specchio di un percorso ancora in salita. Perché un concerto è sempre meglio dell’immagine di un concerto. "Wish you were here", vorremmo tu fossi qui, cantavano i Pink Floyd veri, quelli in carne e ossa. Lo sussurra anche la città alle estati del futuro.

