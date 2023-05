La Fimer salta sulla McLaren: è salva Accordo fatto, evitato il fallimento

di Alberto Pierini

AREZZO

"Buuu": l’accordo è fatto, e l’arcobaleno dello scampato pericolo si disegna tra i fumogeni e i tamburi. Ma addosso al presidente del Cda Giovanni Varriale si riversa l’ultima selva di fischi. La tensione comincia appena a sciogliersi sulla "curva tribunale". E i tamburi che avevano salutato l’ingresso all’udienza stavolta suonano convinti all’annuncio della vittoria. Una vittoria maturata in poco più di un’ora, nella sala dei giudici fallimentari.

"La società si è presentata in tribunale convinta di aver eseguito tutto quanto necessario per consentire la prosecuzione dell’attività". Era l’accordo siglato il giorno prima, in zona Cesarini. Quello che avevamo anticipato ieri ma al quale nel piazzale del presidio pochi credevano. Uno dei membri del Cda il giorno prima si era appena affacciato alla Fimer, ma raccogliendo urla e proteste, convinto subito a risalire in macchina. Dopo un giorno la tensione resta quella, la posta in palio è troppo alta. Anche i sindacati non sembrano credere granché ad un accordo che pure dalla mattina era già ufficiale.

Ma che viene pari pari riportato davanti alla corte. Due rappresentanti del Cda davanti, la proprietà rappresentata in aula dallo studio Gatteschi, il fronte compatto dei creditori, alcuni dipendenti, i sindacati, il sindaco di Terranuova Sergio Chienni. L’aula è al tutto esaurito mentre scatta l’"extra omnes" alla stampa. La porta si riaprirà dopo oltre un’ora: prima per chi aveva bisogno del bagno e poi per la festa. "Il passo avanti è concreto" annuncia per primo Samuele Nacci della Uil in una selva di microfoni. A ruota Alessandro Tracchi della Cgil e Ilaria Paoletti della Uil. Mentre la fumata bianca è confermata dai giudici. Il Pm ritira la richiesta di sospensione del concordato preventivo, il giudice Pani si riserva una decisione sulla quale ci sono pochi dubbi.

Un nutrito gruppo inglese mette la faccia ad un’offerta che già era blindata sul piano economico: rappresenta il fondo Greybull, titolare della McLaren Applied Technology. Dieci milioni di euro subito, per garantire un’immediata ripartenza, e altri 40 nei prossimi mesi. "Abbiamo lavorato sodo tutti i giorni, compreso il primo maggio" spiega il presidente del Cda. Come mai questa svolta? "Perché la McLaren ci ha dato garanzie sui fondi e l’altra offerta, la Clementy, si è ritirata". A quel punto sul tavolo era rimasto un solo nome: non forse il preferito dalla proprietà, che con l’altro avrebbe potuto mantenere la maggioranza, ma la diga davanti al fallimento. Decisivo l’ultimatum del tribunale? "Diciamo che ciascuno ha fatto la sua parte" risponde pirandelliano Marcello Catacchini, in aula per lo studio legale guidato da Giovanni Gatteschi. Mentre anche la Generalfinance, la garanzia della liquidità, riapre i cordoni della borsa.

"Domani saranno pagati gli stipendi di aprile" è l’impegno che risuona in aula. Un brivido per i dipendenti presenti, che presto sarebbe corso tra quelli in attesa fuori. La porta si riapre, le due metà dell’azienda si ricongiungono: la decisione del giudice in teoria non c’è ancora. Ma la primavera irrompe tra i fascicoli e le toghe: con i fumogeni a incrociarsi con l’arcobaleno sopra il tribunale.