La filosofia di un gioco a viso aperto

Archiviato il centenario, e il ko con la Carrarese, è già tempo di guardare al futuro per il Cavallino. Un futuro che ha i colori del Pescara. Sabato (ore 20,45) trasferta in casa di Zeman contro una squadra che ovviamente rispecchia le idee del boemo: velocità, 4-3-3, fraseggio, ribaltamenti di fronte e propensione al gioco offensivo. Carratteristiche certo non sconosciute dalle parti di viale Gramsci, con le quali Indiani ha abituato anche i tifosi amaranto. Due allenatori che amano giocare e non aspettare. Due tecnici che utilizzano il tridente magari con sfaccettature diverse, ma pur sempre con la stessa filosofia votata all’attacco e ad un gioco che non può non entusiasmare chi ama il calcio.