La Filarmonica . Ermanno Brazzini al Papini di Pieve

Questa sera alle 21 si terrà il consueto gran concerto di Natale della Filarmonica Ermanno Brazzini. La location sarà come da tradizione al teatro Comunale Papini di Pieve Santo Stefano, dove lo storico sodalizio musicale pievano, diretto dalla maestra Marta Paceschi, si esibirà con un programma vario e brioso che coinvolgerà il pubblico presente. Sarà l’occasione anche per ascoltare i giovani allievi della "Filarmusic school band", la scuola di Musica della Banda, che da qualche anno ha rilanciato tanti corsi musicali coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani leve, tra le quali molti sono ormai divenuti componenti fissi anche della Banda Giovanile Provinciale Anbima, diretta dal Maestro Odori. I giovani musicisti della Brazzini si sono già esibiti in piazza lo scorso sabato 16 dicembre attorno all’albero di Natale riscontrando un ottimo gradimento da parte del pubblico presente. La Filarmonica Brazzini è reduce dal successo dello scorso 17 dicembre a Soci nel Concerto di Natale dal titolo "Filarmoniche in concerto" e vanta una storia plurisecolare, le cui origini si perdono fra il XVII e XVIII secolo, ma sicuramente se ne ha notizia scritta nel 1717, quando gli allora ben due sodalizi musicali pievani presenti, i "rinati" e i "costanti", si riunirono assieme nell’occasione di una visita del Granduca di Toscana dell’epoca.