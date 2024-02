La Filarmonica cerca giovani musicisti

La Filarmonica Bibbienese Sereni cerca nuovi allievi per poter inserire nel tempo con la sua banda.

Da anni infatti la sua scuola di musica ha formato tanti e tanti bibbienesi.

Sabato 2 marzo, a partire dalle ore 15.30, nella "Casina della musica" in località Parco del volontariato a Bibbiena, ci sarà un open day per presentare le attività della scuola di musica.

E saranno gli stessi protagonisti della banda a farlo. I maestri, i musicanti e gli allievi della Filarmonica Bibbienese saranno a disposizione di chi, bambino o adulto, voglia avvicinarsi al mondo della musica e della banda. "La nostra scuola di musica offre, da sempre gratuitamente, un progetto di formazione musicale che a partire dalle basi segue gli allievi fino al loro inserimento nella banda della Filarmonica Bibbienese - spiega il maestro Marcello Biagini, responsabile della scuola - In occasione dell’open day i maestri, professori laureati al Conservatorio, saranno a disposizione per illustrare gli strumenti e l’organizzazione didattica. Per i visitatori sarà anche l’occasione per ammirare gli strumenti storici, che hanno accompagnato tanti momenti passati della nostra comunità e che adesso sono tutti esposti nella nostra sede". A rendere più ricco il pomeriggio dell’open day alle ore 17 ci sarà anche l’esibizione degli allievi della scuola di musica. A conclusione del pomeriggio a tutti i presenti verrà offerto un rinfresco. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Bibbiena. So.Fa.