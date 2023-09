La Fiera vola a Londra Troupe della Bbc al Prato sceglie un antiquario: "Così raccontano la città"

di Lucia Bigozzi

"How much?". Lei è una turista inglese, capelli biondissimi e volto lunare incorniciato dentro un paio di occhiali da sole. Ha un compagno e intorno una decina di persone con microfoni e telecamere. È rimasta affascinata da uno specchio in bella mostra tra gli oggetti di un espositore, tra i duecentocinquanta banchi al Prato.

Capita alla Fiera Antiquaria e la scena non è passata inosservata: molti turisti incuriositi si sono avvicinati per capire cosa stava accadendo. Con un prologo sul sagrato del Duomo dove quattro telecamere hanno raccontato anche un pezzo di Giostra, immortalando l’esibizione dei Musici in piazza del Comune. Fiera e Giostra di settembre, un tandem d’oro non solo per l’impatto economico su ristoranti che hanno lavorato a ciclo continuo e alberghi in overbooking di camere, ma anche per l’immagine della città nel mondo.

E stavolta la narrazione corre sul filo della Bbc. Top secret la destinazione finale delle riprese, si sa solo che la troupe all’opera per le vie del centro domenica mattina, realizzerà "una storia che farà parte di una trasmissione dedicata al mondo dell’antiquariato", dice Antonio che di mestiere fa il rigattiere e il banco all’Antiquaria lo apre da trentacinque anni.

Proprio lui si è trovato con microfoni ad asta e telecamere "puntate" sul suo banco e la coppia di turisti inglesi protagonisti del servizio televisivo interessati all’acquisto di un oggetto esposto. "Mi hanno chiesto i dettagli su uno specchio veneziano degli anni Sessanta che aveva colpito la loro attenzione. Ho spiegato l’origine e la qualità della lavorazione. La signora, molto carina e cordiale, mi ha poi chiesto il prezzo e pure uno sconto che le ho accordato. Alla fine, hanno perfezionato l’acquisto. Nel frattempo ho chiesto a un ragazzo di un banco vicino al mio, di tradurre la conversazione dall’inglese perchè io non conosco la loro lingua. Mi è stato spiegato che le riprese servivano per una trasmissione della Bbc dedicata al mondo dell’antiquariato e nel servizio avrebbe dovuto concretizzarsi l’acquisto di un oggetto retrò", spiega Antonio che mostra la ricevuta e sorride. "Non mi aspettavo di finire sugli schermi della televisione inglese. Mi ha fatto piacere e poi la coppia di protagonisti che ha acquistato lo specchio è stata molto cordiale".

Non capita tutti i giorni di finire nell’obiettivo della Bbc, neanche per lui che fa parte del popolo della Fiera da oltre trent’anni. E con il suo specchio veneziano anni Sessanta, c’è finita pure la città nel giorno più luminoso della sua magnificenza.

Il "viaggio" della coppia inglese è proseguito in piazza del Comune: lei in abito lungo verde bosco, lui con uno stile decisamente casual, entrambi catturati dalle note e dalla bravura dei musicisti in costume storico. Uno spettacolo unico, che esiste solo qui.