La Fiera viaggia a 220 Tanti i banchi presenti Folla di arrivi in città Code a bar e ristoranti

di Alberto Pierini

Hanno abbattuto come un fuscello una delle ultime cabine telefoniche: quella del Prato, ormai quasi ignorata nel regno dei cellulari, a stretto con i banchi della Fiera. Giace spiaggiata vicino alle scale della Cattedrale: uno degli oggetti più vintage in mostra. E nella folla di visitatori che risale il centro, ci sarà perfino qualcuno che avrà tentato di comprarla. Perché quando la Fiera va tutto fa spettacolo.

Le edizioni di primavera tradiscono raramente. Figuriamoci ora che il sole sembra rientrare nel pacchetto delle visite. Una settimana fa sarebbero scappati tutti con gli ombrelli aperti: ora è festa. Degli antiquari titolari ne saltano solo dieci, inedita prova d’amore. Il totale dei banchi è di 222, uno dei più alti raggiunti negli ultimi mesi. Questo grazie a 57 spuntisti. O ai prossimi titolari in campo. Perché da giugno la Fiera aggiungerà un posto a tavola per 59 espositori: e in maggioranza sono proprio quelli che finora non avevano posto fisso. Il trend favorevole di sicuro ha contribuito a presentarsi negli uffici con le carte da bollo. Ora arriva il resto.

L’abbrivio di maggio è fondamentale. Già da ieri mattina i parcheggi chiave giravano a vuoto e chi voleva entrare doveva rassegnarsi a stare in coda. Così come in buona parte dei locali del centro: l’indotto incassa in un colpo solo una Fiera con i baffi e le chiusure al traffico del weekend. Banditi tutti i vittimismi: meno quelli di una parte del commercio, lì dove la ripresa è sempre più lenta.

Perfino tra gli espositori volano venti di tutti i tipi. C’è chi gongola davanti ai numeri del giorno. E c’è chi mastica amaro davanti agli affari a singhiozzo. Ma il colpo d’occhio a tratti somiglia a quello di Natale, senza lucine, alberi e carillon.

Dietro i banchi ti immergi nella storia della Fiera. Perché gratta gratta molti degli espositori hanno padri o zii che hanno avviato il percorso. E proprio nelle radici trovano la spinta a proseguire. Ne trovano meno quelli che venerdì pomeriggio sono stati invitati a non montare subito: c’è chi arriva presto, vorrebbe togliersi il pensiero di allestire la "vetrina" ma sugli orari le regole restano rigide.

Il numero non basta a riempire i vuoti, si sapeva. Via Cavour e la Badia, pur con qualche presenza in più, sono lontane dai tempi d’oro. I tempi degli artigiani: ai quali pure non manca l’entusiasmo, arrivando in forze alla location, pur completamente sbagliata, di Sant’Agostino. Fedeli anche loro, come tutti i protagonisti.

Fedeli agli sconti, perché i prezzi continuano ad andare giù, se non sugli oggetti migliori. Fedeli gli antiquari in sede fissa: sta crescendo il fronte di chi allarga la sua esposizione all’esterno, ad esempio sotto le Logge. Tra i banchi cresce l’offerta dei libri e cresce purtroppo quella del vintage, pur già ben rappresentato nelle collaterali del chiostro del Petrarca e del giardino pensile della Provincia. I cinesi hanno ripreso le loro serrate trattative con la madre patria, cui mandano le foto dei pezzi. Le fanno con il cellulare, sullo sfonda della carcassa dell’ultima cabina.