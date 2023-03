La Fiera rompe gli indugi Convoca nuovi antiquari Era ridotta a 160 operatori

di Alberto Pierini

Ci sono percorsi di Fiera dove i banchi potenzialmente disponibili sono ventotto: come in via Cavour e in piazza della Badia. Ventotto posti vacanti, lì dove un tempo gonfiavano le vele gli artigiani, poi trasferiti, chissà perché, a Sant’Agostino. E ce ne sono a decine in tutto il centro. Ma forse hanno i giorni contati.

La Fiera rompe gli indugi: lo fa per iniziativa dell’assessore al commercio Simone Chierici (foto sotto). Aveva promesso di lanciare il bando entro aprile, ha bruciato le tappe. E ha fatto bene: perché mai come ora è il momento di correre ai ripari.

Il numero dei titolari è precipitato a 168 in tutto, roba da media Fiera e non da Antiquaria "più grande e più bella" come recitavano le promozioni degli anni d’oro. E ora che l’evento va, avendo inanellato un anno intero di buone edizioni, è arrivato il momento di accelerare. Sia per recuperare il tempo perduto. Sia per sfruttare l’abbrivio degli affari: perché il passaparola racconta di una Fiera in crescita e chi lavora in questo settore ha la grande occasione di metterle il sale sulla coda.

Basta rispondere al bando. Ha aperto ieri, chiuderà la sua corsa il 20 aprile. Un mese a tutto fuoco, chi vuole parlare lo faccia ora o taccia per sempre. Sono ammessi alla "gara" i titolari di autorizzazioni sui seguenti generi: antiquariato, modernariato, vintage, oggetti e capi di abbigliamento d’epoca, sia nazionali che internazionali, e artigianato artistico tradizionale". Sì, anche l’artigianato artistico: e chissà che non sia la scorciatoia per riportarlo a casa, quindi alla Badia.

La planimetria è allegata al bando: ed è una giungla di punti verdi, quelli disponibili. Ce ne sono molti anche nelle zone pregiate. Sette in piazza Grande, un paio tra le Logge e il lato esterno, quattro in piazzetta Madonna del Conforto., Ben otto in via dell’Orto, e speriamo sia l’occasione di riaprirla a pieno regime e non solo nelle edizioni più affollate, Ce ne sono dieci a sorpresa nel secondo ramo di via Ricasoli, quello verso il seminario: la strada è sempre piena di banchi, ma evidentemente i più senza posto fisso. E’ il momento di conquistarli. Non ce ne sono nè nel Corso sotto la Pieve nè in via Cavour lato San Francesco. E ce ne sono cinque in via Guido Monaco. Torneranno otto in via Cesalpino.

Un bando articolato. Perché viene data la possibilità agli attuali titolari di raddoppiare il loro spazio, una vecchia richiesta che sale da chi si ritrova stretto nei suoi spazi, In ballo tornano anche i posti liberi del Prato, quelli dell’edizione di settembre, condizionata dalla Giostra del Saracino.

Se tutto va bene non siamo rovinati ma a giugno, per l’edizione dei 55 anni, dovremmo sfoggiare un tutto esaurito. Sempre che il richiamo della Fiera non ci abbandoni. Perchè dieci giorni dopo il termine delle domande sarà pubblicata la graduatoria definitiva. E dopo 15 giorni scatteranno le convocazioni. Chi ha il punteggio più alto sceglierà per primo e quindi gli altri a correre. Dalla prima edizione dopo la scelta ognuno dovrà occupare il suo nuovo, o vecchio, angolo di paradiso. Fatti tutti i calcoli a quel punto sarà già giugno, tra le candeline da spegnere.

Intanto già dalla settimana prossima arriveranno i primi antiquari di ritorno: se ne erano andati, il Comune li ha convinti a riprovarci. Li aspetta l’angolo del Prato vicino al Duomo: senza incrociare i posti fissi, alla vigilia della rivoluzione.