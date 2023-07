La Fiera più forte dell’allerta meteo Salgono gli affari, invasione stranieri

di Alberto Pierini

"Aho, a Roma pioveva": una signora, meticolosa come il meteo Rai, strana gli occhi davanti al sole della Fiera. Quasi non si capacita di aver scelto così bene. Sì, signora ha scelto benissimo. Bucando l’allerta meteo che sembrava riservare chissà quali sorprese.

"Sò passata dall’Umbria ed era tutto un allagamento": è arrivata in treno, un target che a volte ci dimentichiamo per la vecchia antiquaria. Qualcuno continua sbucare dalla stazione, perfino bruciando i tempi di Medioetruria. Ma la Fiera va.

L’edizione di luglio, si sa, una volta su due affoga nel caldo. Raramente si vedono folle straripanti e in effetti non si vedono neanche stavolta. Però il trend favorevole è palpabile. Perché gira gira i turisti arrivano e le strade si riempiono lo stesso.

"Non male, c’è un sacco di gente": il sigillo lo dà Carlo Scherillo, il libraio che apre il percorso da Guido Monaco. E’ uno abituato a vedere il bicchiere mezzo vuoto e per la prima volta nella sua storia di antiquario, già lunghissima, concede un complimento.

Tra gli stranieri prosegue il ciclo favorevole degli americani: già a maggio e a giugno, nel complesso degli arrivi, erano stati la nazionalità più numerosa, sorpassando a destra gli europei. L’impressione è che a questa Fiera concedano il bis. Una Fiera di Babele, in genere è il classico di quelle di agosto, quando gli italiani sono mosche bianche. Ma è una regola che scatta a luglio.

Luglio col bene che gli vogliamo regala un’edizione tranquilla ma che proprio per questo muove la classifica. In particolare degli affari: perché raramente capita di sentire tanti soddisfatti delle vendite fatte.

Del nuovo esercito di antiquari, rinforzato dal bando di maggio, mancano 16 titolari: ma in sedici arrivano tra le "riserve" presentando un organico di 224 operatori. Siamo lontani, è chiaro, dai numeri vertiginosi delle Fiere di Bruschi e di certi anni successivi. Ma eravamo scivolati stabilmente sotto quota 200 e di parecchio: rimettere il naso fuori dall’acqua vuole dire tanto. Anche perché il passaparola è formidabile. La signora di Roma ne parla e altri arrivano.

"Ricordo alla gente di Arezzo che siamo qui per vendere": un personaggio tuona da piazzetta Madonna del Conforto. Le Fiere, si sa, non sono uguali per tutti: c’è chi cammina e c’è chi corre, di banco in banco cambia il mondo.

Certo cambia parecchio per gli artigiani: ne arrivano solo otto nella vasca assurda di piazza Sant’Agostino. Vanno riportati a ridosso della Fiera, questo è certo. Ne sono usciti perché la Badia è stata eletta a terra di antiquari: ma la piazza resta vuota come la pancia di chi digiuna, i titolari scelgono altri posti per piazzarsi.

Un ritocco che dovrà essere fatto per non sciupare l’abbrivio. Ma il quadro resta promettente: i ranghi completi si vedono in piazza Grande, sia pur più sguarnita di giugno, e sul Corso. I vuoti prima di giugno non ci sono più. Non ci sono mai stati neanche tra i locali e i ristoranti sul percorso. Non vedi più le code bibliche in via Mazzini ma forse solo perché uno dei locali di punta ha raddoppiato gli spazi. Chi era in coda ora sta a sedere, decisamente più comodo.

La Fiera regge bene anche sulle frange. Via Ricasoli ormai è una terra di tutti e non di nessuno: gli innamorati di questa strada sono titolari e non la mollano. E via dell’Orto, chiusa troppo a lungo, si conferma uno spazio pregiato.

E funziona stavolta via Bicchieraia: si sente parlare solo francese ma è merito dei mosaicisti convocati da Andreina Carpenito, la pioniera dell’opera di Indicatore. La strada con gli artigiani brilla, è sempre successo, e stavolta sembra una piccola Montmantre, anche grazie ai pittori. Peccato che il cortile del Teatro Pietro Aretino, un tempo spazio di spettacoli all’aperto, sia un po’ trasandato. Ma avrà il tempo di recuperare. Se la Fiera va, tutti ne guadagnano. E oggi sono lì, ad aspettare il bis.