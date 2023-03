La Fiera del racconto Tre giorni di eventi e show

Al via l’edizione 2023 della Fiera del racconto organizzata dalla Pro Loco di San Giovanni e dall’associazione culturale "Hey there! I am using Theater" con il patrocinio del Comune. Appuntamento da oggi a domenica 12 marzo alla Palomar, la Casa della cultura, con un calendario ricco di eventi e appuntamenti e la promozione della lettura con "Le piazze del sapere".

In programma presentazioni di libri, eventi in occasione della Giornata internazionale della donna e una mostra di pittura. Novità la seconda edizione appunto della Fiera del racconto. In arrivo appuntamenti pensati per la famiglia, i bambini e gli appassionati di questo genere di narrativa. Dal laboratorio di teatro al femminile "A voce alta" – in occasione della giornata internazionale della donna – nascerà la performance di stasera alle 19 "Quello che le donne non raccontano" con Annalisa De Lucia, Bettina Borri, Catia Galletti, Daniela Picchioni, Irene Becucci, Lùcia Veronese, Romina Bianchini, Stefania Magri e Valentina Vivoli.

Ogni donna ha una storia da raccontare, basta saperla ascoltare. L’evento sarà preceduto da un aperitivo con pokè dedicato alla festa della donna.

Domani 11 marzo alle 19 in scena ci saranno i "Racconti buffi". Recitati da tre giovani attori in cerca d’autore. In una mano la piadina e nell’altra un calice di lambrusco per rendere omaggio ad uno degli scrittori che il regista ha inserito nello spettacolo.

Infine domenica 12 marzo l’appuntamento è alle 17 con "I racconti delle scarpe", dedicato ai bambini dai 5 anni in su e alle loro famiglie. Bomboloni e frittelle per godersi le fiabe di Collodi recitate dai Manufatti teatrali.

Dopo il successo della prima edizione, organizzata in forma itinerante nel centro cittadino, tra vicoli, piazze, e mura storiche, torna da oggi la "Fiera del racconto", questa volta ospitata nella Casa della Cultura e nel suo resede.

Tre giorni di un intero fine settimana, tre appuntamenti capaci di intercettare i pubblici più diversi, gli adulti così come i bambini, per scoprire e riscoprire il "gusto" del racconto e del raccontare in forma di teatro, facendosi conquistare dalla fantasia di scrittori celebri, per prendersi una pausa di relax dalla frenesia quotidiana e lasciarsi trasportare dalla loro immaginazione.

Per le prenotazioni 3478440195.