La “Fiera del Fiore” di Foiano supera i propri record

Arezzo, 17 aprile 2023 – Una marea di gente si è riversata nelle vie e nelle piazze di Foiano per la tradizionale Fiera del Fiore di Foiano della Chiana.

La 37° edizione dell'evento dedicato alla florivivaistica, all'artigianato artistico e ai prodotto tipici, realizzata assieme a Confesercenti, non ha tradito le aspettative e in un paese colorato da piante e fiori di tutti i tipi i tanti turisti si sono goduti la prima fiera di primavera della Valdichiana. Successo anche per gli eventi dedicati ai prodotti tipici foianesi.

I visitatori hanno potuto degustare il “Ciambellino” grazie ai tanti forni della città che si sono mobilitati e ad uno speciale forno a legna su ruote organizzato dal Club Amici della Zucca. La gara culinaria amatoriale dedicata al dolce pasquale ha avuto il suo record di partecipazione con oltre venti provetti cuochi venuti da tutta la provincia che hanno fatto assaggiare il loro prodotto ad una giuria competente.

Il Ciambellino d'oro 2023 è andato alla signora Mirna Sonnati. “Gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale di Foiano, racconta Jacopo Franci Assessore alla Cultura, grazie alla collaborazione con professionisti del settore, Associazioni del territorio e commercianti locali continuano a portare in paese tantissimi visitatori. Un connubio vincente che fa bene a tutto il territorio.

Anche nel periodo pasquale, come nelle giornate del carnevale abbiamo visto un pieno di turisti e le nostre strutture ricettive hanno registrato numeri molto positivi. In questi giorni, assieme a tanti protagonisti privati, stiamo definendo gli ultimi ritocchi del cartellone estivo.

Presenteremo il programma già nelle prossime settimane così che tutti gli operatori turistici, economici e culturali possano lavorare, assieme a noi, con ampio anticipo alla valorizzazione degli eventi e del territorio.

Le prime indicazioni che ci arrivano dalle strutture ricettive evidenziano un quadro molto positivo, con le prenotazioni che sono in linea con quelle record del 2022. Nel calendario spicca la Mostra sui Della Robbia, la famiglia di ceramisti fiorentini che ha avuto un rapporto molto stretto con la città di Foiano e dove si trovano alcune delle loro opere più belle ed importanti.

La mostra “Anno Robbiano”, conclude l’Assessore Franci, avrà caratteristiche itineranti. Abbiamo già il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, oltre a quello della Regione Toscana. Siamo certi che questa mostra sia un passo importante per rafforzare il ruolo della Valdichiana come meta cultura, e possa essere di grande attrazione anche in considerazione della concomitante Mostra su Luca Signorelli in programma a Cortona.”