La Fiera alla riconquista del centro Muro di banchi ma non c’è folla record

di Alberto Pierini

"Oh voi che ci fate qui": sono le 7 di mattina quando uno spazzino si affaccia sorpreso all’inizio di via Guido Monaco. All’imbocco della nuova Fiera. "Non lo sapevi neanche te che stavolta si parte da venerdì?". Quel pizzico di aceto nella risposta dell’antiquario non manca ma è da sempre uno dei sapori forti di un evento che non fa sconti a nessuno. Ed è lì, all’alba della tre giorni, che le 55 candeline del compleanno cominciano a incrociarsi con la scommessa.

Una scommessa vinta anche se non su tutta la linea. La folla non è quella dei giorni migliori, anche se nel corso della giornata il percorso via via si riempie. Il giorno in più forse doveva essere lanciato un po’ prima, si sa, la breccia in un calendario rodato ormai dal giugno del 1968 non è banale.

"È una sorpresa, non pensavo proprio di trovare la Fiera" ci risponde sorpreso un turista romano, uno di quelli che Arezzo ormai ce l’ha nel navigatore a Natale come all’inizio dell’estate. E così tanti altri, in un cocktail che è tutt’altro che imbevibile. Perché per un giorno, almeno per un giorno, è l’Antiquaria a farsi portare in braccio dalla città. Il 2 giugno i turisti ci sono, punto e fine. E allora l’incrocio può funzionare, sia pur un po’ meno, anche senza aver speso grosse cifre in pubblicità e annunci, affidandosi come sempre all’onda dei social.

Un esperimento da tenere a mente, magari da riprendere con mesi di anticipo quando le condizioni del calendario lo consentano e partendo con largo anticipo.

Non ci sono le classiche code ai ristoranti di via Mazzini, ad esempio, uno dei termometri fissi delle edizioni migliori. Ma oggi è la vera prova del fuoco e comunque l’indotto va, i locali lavorano, la proposta, per qualcuno a sorpresa e per qualcuno no, dell’antiquaria che non ti aspetti regala un colpo d’occhio notevole.

Anche perché il "regalo" di un giorno si unisce alla calata dei nuovi antiquari. Era la prima edizione da titolari per 52 professionisti. Da titolari, i più erano già arrivati da spuntisti, cioè senza un posto fisso. Ma la differenza la vedi subito. Il percorso torna quello dei giorni migliori. Cammini dalla Guido Monaco dello spazzino a bocca aperta fino a via Ricasoli senza trovare un vuoto. Un segno di ricchezza che riempie gli occhi: anche perché con l’occasione sembrano diradati i banchi vintage e moltiplicati quelli più ortodossi.

Piazza Grande regala un sold out perso dai tempi del Durc: i pochi posti liberi di via Guido Monaco e San Francesco sono andati a ruba. Via dell’Orto è un gioiello che ricuce piazzetta Madonna del Conforto al Comune, in via Ricasoli non entra un ago. Certo, non tutto è uguale. Ad esempio via Cavour fa festa solo a metà, ancora di vuoti ce ne sono. La Badia resta disoccupata, riproponendo di nuovo la necessità di rivedere la scelta sugli artigiani, sfrattati troppo presto. Ma per esempio riprende vento la parte alta del Corso, nel tratto tra via Seteria e piazzetta del Commissario, che era rimasto quasi sguarnito. Mentre sotto le Logge non passi proprio, spesso neanche con una carrozzina, nell’incrocio tra i banchi e i tavoli dei ristoranti, che il loro spazio esterno se lo prendono comunque.

Il viaggio nella Fiera torna un’avventura infinita: e che a questo punto ha bisogno di nuovi scenari. Ieri i banchi si sono impennati a quota 229. Non era stata più toccata da anni: nel dettaglio 198 titolari (sedici gli assenti di ieri), 18 spuntisti e tredici negozianti in sede fissa, quelli ai quali è riservata piazza del Comune. Il tetto delle piazzole è di 240, basta poco a ritrovarci a dover mandare via qualcuno e sarebbe un peccato.

Ci sono spazi da conquistare e progetti da riprendere in mano: come quelli di inviti a protagonisti del settore, magari destinandogli un’area speciale. Ieri abbiamo lasciato a bocca aperta tanti turisti e un po’ di spazzini: e domani?