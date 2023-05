La Fides a un passo dal gran salto

A due giornate dall’epilogo della stagione regolare di serie C Silver la Fides Wetech’s continua a brillare sotto canestro e si avvicina alla promozione in C Gold. Nel 13° turno, la squadra montevarchina "a km zero" e fatta in larga misura da atleti del posto ha vinto ancora, violando il parquet di Prato con il punteggio di 95-78. E’ stato un altro esame di maturità superato dai ragazzi di coach Paludi, usciti fuori alla distanza. La resistenza dei lanieri è venuta meno dopo l’intervallo lungo, grazie ai 23 punti di un sempreverde Bonciani e ai 18 di Pedicone, vere spine nel fianco della difesa pratese. Al solito, però, l’arma vincente dei fidessini è stata la prestazione corale tanto che c’è stata gloria per quasi tutti i componenti del roster. Il nuovo successo consente ai valdarnesi di mantenere a quota 46 due lunghezze di vantaggio sul Cus Pisa e ai fini del salto di categoria diventa fondamentale l’ultima sfida in casa del calendario, sabato prossimo alle 18 con Brusa Livorno. Ingresso gratuito al Palasport di viale Matteotti.