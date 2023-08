La fiammata dei prezzi Quasi 5 euro in più per fare il pieno "I cartelli non servono"

Non basta un cartello a frenare la grande impennata dei prezzi. L’esposizione del prezzo medio introdotta all’inizio di agosto è abbastanza rispettata tra i distributori di carburante della città, anche se non proprio tutti lo rendono immediatamente leggibile a chi passa sulla strada. Un passo avanti verso una maggiore trasparenza e con rigide sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di esposizione: da 200 euro a 2 mila euro.

Di certo la novità voluta dal governo non ha avuto l’effetto sperato: quello di far diminuire i prezzi sui quali incidono diverse dinamiche. In un regime di prezzi liberalizzati da trent’anni il prezzo medio ha un valore solo astratto: anzi, come ha spiegato l’Antitrust, il rischio è che i prezzi oggi più convenienti tendano ad allinearsi a un livello più alto. Quello che sembra succedere ad Arezzo dove le oscillazioni di prezzo, considerando chi punta al risparmio e si rifornisce in modalità self service, sono davvero minime. Nell’ordine di 6 centesimi al litro per il gasolio e 5 per la benzina, secondo gli aggiornamenti quotidiani del sito Osservaprezzi Carburanti del ministero dello Sviluppo economico (carburanti.mise.gov.it).

La tempesta sui prezzi è comunque evidente. La benzina self sfonda abbondantemente la soglia di 1,9 euro: in una settimana un pieno da 50 litri costa 1 euro e 56 cent in più per la benzina e addirittura 2 euro e 52 cent per il gasolio. In appena due settimane, quelle cruciali per chi sta andando in ferie, un litro di benzina costa quasi 7 cent in più, con un rialzo del 3,5%, pari a 3 euro e 26 cent per un pieno, mentre il gasolio è rincarato di quasi 9 cent al litro, con un balzo del 5,1%, pari a 4 euro e 34 cent a rifornimento che diventano 104 euro su base annua.

Gli esperti spiegano che è l’effetto dei tagli alla produzione e dell’aumento della domanda. La prima ondata di aumenti si era avuta nel gennaio 2023 per la rimozione dello sconto sulle accise introdotto dal governo Draghi per contrastare i rincari causati dall’inizio della guerra in Ucraina. L’esposizione dei prezzi medi dei carburanti ha suscitato dissenso tra i benzinai, i quali hanno presentato un ricorso che è stato tuttavia respinto dal Tar del Lazio. Nonostante questa decisione, i sindacati non si arrendono e annunciano l’intenzione di fare appello al Consiglio di Stato per cercare di ottenere modifiche alla normativa.

La media aretina sembra comunque più bassa di quella nazionale: la benzina in modalità self è in media a 1,936 euro al litro il gasolio a 1,816 euro al litro. Un paio di centesimi in più rispetto al miglior prezzo della città.

Federico D’Ascoli