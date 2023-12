La festa nelle piazze. Va di moda il dandy

Faranno il pieno anche oggi le mille attrazioni della città del Natale pronte ad accogliere turisti da ogni parte d’Italia. Dalla Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita a quella della Lego in piazza San Francesco, passando per l’assalto ai mercatini tirolesi dei record in piazza Grande. Qui dove dopo il tramonto i giochi di luce sulle facciate dei palazzi storici incantano il pubblico. Poi la magia del Prato con la ruota panoramica, la pista di pattinaggio, la giostra per bambini e le casette degli artigiani. Tutti in fila anche per la Fortezza delle meraviglie tra elfi e folletti. Tutta la città partecipa alla festa e si accende dei mercatini natalizia di piazza San Jacopo e Risorgimento. Tante le collaterali. Come quella organizzata dai DandyDays che vedrà oggi sfilare per le vie del centro i maestri dell’eleganza. Tra gli appuntamenti in calendario spicca, alle 18.30, l’esclusivo "Per entrare nella storia": la vivacità dei dandy e delle lady accompagnata da brindisi e degustazioni nella sala artigianato di via Andrea Cesalpino 15. Per le dandy lady e i gentlemen sono previste oggi visite gratuite ed esclusive nei musei, e una serie di gadget a ricordo per tutti. Sempre oggi a San Domenico si cammina per valorizzare i contesti sociali e sportivi del luogo. "Camminata per Casa Thevenin" è l’iniziativa organizzata dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo insieme a Casa Thevenin, Andrea Quadri del gruppo Camminsognando, Cammino della Traslazione e di Arezzo – Città del Natale, un percorso legato alle vie del centro storico della città di Arezzo sino alla Torre di Gnicche. L’arrivo alle 11:30 a Casa Thevenin.