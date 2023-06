La festa di Porta Fiorentina Tra cortei e cene ogni sera

di Luca Amodio

C’è un palio da festeggiare a Porta Fiorentina. Ma non uno qualunque. Con la quindicesima vittoria, il Terziere arancioverde ha messo la freccia sorpassando gli altri rioni castiglionesi, fermi a 14 vittorie ciascuno, in attesa del prossimo anno e del prossimo palio per pareggiare i conti.

"Una vittoria storica: ragazzi è per voi", aveva detto il priore Federico Golini stringendo e baciando il Palio appena vinto prima di dedicarlo ai suoi ragazzi, abbracciati uno ad uno durante i primi festeggiamenti della domenica. "Il rione è elettrizzato.

Dopo il Palio dell’anno scorso, questa grande vittoria è stata un toccasana per tutti: i ragazzi sono già al lavoro per preparare iniziative ed eventi per questo storico traguardo.

Dietro di me c’è una squadra fantastica, sono loro che fanno la differenza, non io". Così il priore di Porta Fiorentina, Federico Golini, che con quella del 2023 con Dino Pes detto Velluto su Abracadabra, conclude il suo secondo mandato ai vertici di Porta con 2 pali vinti ( il primo nel 2018 e il secondo nel 2023) su 4 corsi, considerato lo stop imposto dal covid.

"Una media niente male", ci dice con il sorriso ma con orgoglio Golini che si gode la vittoria.

Insomma, adesso c’è da festeggiare. E a Porta Fiorentina non si perde tempo e già da martedì scorso sono iniziate le serate al circolo "Le Fonti", il quartier generale degli arancio verde. In programma cene e cenini, fino al fine settimana, accompagnati dalla proiezione di foto e video della domenica della vittoria per rivivere quegli attimi di tensione sfociati in una gioia senza precedenti, difficili da mettere nero su bianco.

"C’è chi si aspettava la sconfitta di Porta Fiorentina e invece…è successo l’opposto", ci racconta Golini, senza polemica, ma togliendosi qualche sassolino dalle scarpe, "per usare un proverbio: conviene sempre guardare in casa propria".

Stasera alle 19 tutti al circolo per seguire il "Processo al Palio" su Teletruria, previo classico cenino in compagnia e poi, dritti spediti, fino a sabato: domani, sempre alle 19 partirà il corteo della vittoria degli arancioverdi per le vie del centro storico di Castiglioni e, a seguire, la cena in Piazza Risorgimento.

Per la cena della vittoria, quella vera e propria, c’è ancora da aspettare: Porta Fiorentina sta ancora valutando la data dell’appuntamento clou, anche in base alla disponibilità dei fantini che hanno portato alla vittoria degli arancioverdi. Ma una cosa è certa: sarà una grande festa.