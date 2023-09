La festa del Calcit. C’è "La Corridas" e Polvarone da 100

Ci sono i dilettanti allo sbaraglio sul menù di stasera sera di "Calcit in scena". La maratona di musica, spettacoli, cene e aperitivi, in attesa del Mercatino dei ragazzi di domenica in via Fiorentina, prosegue fino a domani nei padiglioni di Arezzo Fiere. L’edizione 2023 di "Calcit in scena" è organizzato dagli amici del Calcit di via Fiorentina. Gli stessi che domenica 17 saranno impegnati nel mercatino dei ragazzi che raccoglie fondi per il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche.

Dopo due serate, quelle di ieri e mercoledì, in cui si sono passati il testimone tantissimi artisti aretini a suon di musica, danza e teatro, stasera alle 21 l’appuntamento sarà con esibizioni di ogni genere.

Cuore, ironia e coraggio nella serata di oggi quando tornerà "La Corridas" dilettanti allo sbaraglio. Domani sabato 16 settembre alle 21 invece, ad Arezzo Fiere protagonista sarà la compagna del Polvarone. Sul palco il nuovo spettacolo "Brigitta damm’un bacino" con testo e regia di Roberta Sodi, realizzato in collaborazione con casa Thevenin e con cui la compagnia aretina festeggia i 100 spettacoli in scena.

Commedia brillante e in vernacolo come è ormai tradizione per Roberta Sodi, la regista e sceneggiatrice della Compagnia, sarà riproposto il marchio di fabbrica che accompagna ormai da tanti anni e con successo le commedie in vernacolo aretino del Polvarone. Nella nuova commedia siamo in un piccolo bar nel centro storico della nostra città che fa da cornice alla storia scritta da Roberta Sodi. Personaggi coloriti, intrecci amorosi e la solita ironia pungente sono gli ingredienti di una commedia che si avvia a ricalcare i precedenti successi. Tutte le sere al palaffari dalle 19 fino a mezzanotte i padiglioni saranno un contenitore di eventi organizzati per raccogliere fondi da destinare alla lotta contro i tumori. Gran finale domenica con il mercatino dei ragazzi di via Fiorentina. Lunedì 18 alle 21 un’appendice: la festa del volontariato con il concerto dell’Orchestra di fiati della Croce Bianca di Arezzo.

Angela Baldi