La Festa del Bosco al gran finale. C’è Campagna amica di Coldiretti

BIBBIENA

Tanta partecipazione alla prima edizione di Bosco in Festa in corso questo weekend a Bibbiena: oggi il gran finale nel centro storico, ieri sold out al Teatro Dovizi dove è stato promosso il ruolo dei custodi del bosco con tanti interventi e spunti di riflessione. L’incontro ha puntato a valorizzare il settore forestale come elemento strategico dell’economia circolare grazie allo sviluppo del principio a cascata di utilizzo efficiente delle risorse legnose.

A moderare l’evento è stato Federico D’Ascoli, direttore de La Nazione, che per i saluti ha introdotto Filippo Vagnoli sindaco del comune di Bibbiena, Ilaria Casagli responsabile del servizio sviluppo economico del territorio della Camera di Commercio Arezzo e Siena e Letizia Cesani presidente di Coldiretti Toscana. Tanti gli interventi successivi con gli esperti che hanno approfondito il tema della valorizzazione del settore forestale, dell’equilibrio fra produzioni industriali ed energetiche, coerentemente agli obiettivi climatici e nel rispetto della sostenibilità ambientale.

La giornata di oggi invece si aprirà alle 9 e 30 con un corteo di mezzi agricoli seguito alle 10 dal mercato di campagna amica che durerà per l’intera giornata, con laboratori e la partecipazione di fattorie didattiche. Nel pomeriggio dalle 15 si svolgeranno i giochi di una volta e dalle 15 musica e folclore in piazza Tarlati con il gruppo degli Sbandieratori e Musici della città di Bibbiena. La prima edizione dell’evento, organizzato da Coldiretti Arezzo in collaborazione con il comune di Bibbiena e il patrocinio della Camera di Commercio Arezzo e Siena, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, della Provincia di Arezzo, del comune di Bibbiena e di Terranostra Arezzo, ha quindi registrato già grandi numeri.

"Come amministratori in questi anni abbiamo lavorato tanto anche nella direzione del rispetto del bosco e della biodiversità e siamo felici di ospitare sul territorio questo bellissimo evento – ha commentato Vagnoli – l’obiettivo è quello di valorizzare tutti i temi che riguardano la foresta e andare a spiegare alla cittadinanza i vari aspetti che riguardano il bosco, la sua funzione, le opportunità di occupazione e l’economica".