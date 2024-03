La Festa dei fiori si è appassita. Calano le piante, avanza il cibo

Lontana dai fasti del periodo pre Covid, è tornata ieri la Fiera dei Fiori insieme alla festa della Santissima Annunziata. Un appuntamento tradizionale che ha aperto un po’ sottotono la stagione primaverile delle fiere con soltanto una ventina di banchi lungo il consueto percorso che va da via Garibaldi, nel tratto compreso da via San Lorentino a piazza del Popolo, a Porta Buia, passando per via Isidoro del Lungo. Solo uno quello di fiori e piante, accanto all’unico ambulante che proponeva attrezzi da giardinaggio. Lontana dai tempi d’oro anche l’affluenza, nonostante la giornata di sole. I banchi della fiera hanno occupato le vie del centro cittadino lasciando off limits l’area destinata al parcheggio di Piazza del Popolo, che però è rimasta orfana degli ambulanti, mentre era utilizzabile da cittadini e turisti il parcheggio Cadorna. Una Fiera che negli anni ha visto diminuire i banchi di piante a sementi, arretrati ad un unico superstite, in favore di ambulanti del settore alimentare e non. Il mercato è stato comunque l’occasione per fare acquisti per chi in questo periodo si trova a rinnovare balconi, orti e giardini. Nel percorso come al solito anche i venditori di abbigliamento, biancheria, casalinghi, vimini, accessori, palloncini e tanto cibo. Dai dolciumi ai formaggi, passando per salumi e porchetta, sono stati ancora una volta i banchi dell’alimentare ad aver segnato una grossa fetta delle presenze. Da una parte la fiera, dall’altra la celebrazione religiosa nella parrocchia di via Garibaldi: il pellegrinaggio si è susseguito durante tutta la giornata richiamando gli aretini ad accendere una candela in chiesa dopo un giro tra i banchi del mercato. La festa ricorda infatti l’Annunciazione del Signore, col saluto dell’angelo a Maria.

Fino al 1700 nel calendario toscano il 25 marzo segnava anche l’inizio dell’anno civile: ecco perché un anno fa la fiera si svolse in concomitanza con il Capodanno toscano dell’Annunciazione ospitato per la prima edizione proprio ad Arezzo.

A.B.