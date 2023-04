La festa dei ciliegi in fiore Una domenica a Raggiolo

Ispirate all’usanza giapponese dell’hanami che invita a godere del fascino primaverile della natura, in arrivo un grande programma di esperienze dedicate a tutta la famiglia per la prima edizione della "Festa dei ciliegi in fiore". Una passeggiata nel bosco, una rappresentazione teatrale, un laboratorio per bambini e un picnic sul prato si svolgeranno oggi a Raggiolo. L’appuntamento è promosso dalla Brigata di Raggiolo con il patrocinio del Comune di Ortignano Raggiolo, dell’Unione dei Comuni del Casentino e dell’Ecomuseo del Casentino, con l’obiettivo di favorire la scoperta delle bellezze di uno dei borghi più belli d’Italia.

Il ritrovo è fissato oggi alle 15 in piazza San Michele da dove partirà una passeggiata che, scandita dal suono di un flauto, accompagnerà nel bosco intorno a Raggiolo fra i profumi e i colori dei ciliegi in fiore. Questo momento sarà arricchito da un laboratorio manuale e creativo dove bambini e ragazzi saranno aiutati a costruire semplici strumenti musicali con elementi della natura.

Alle 16 invece, andrà in scena la rappresentazione "Nonno era un ciliegio" dell’attore Aldo Milea dove le parole saranno sostenute dal suggestivo accompagnamento musicale dei flauti della Filarmonica di Soci; il testo è liberamente tratto dal pluripremiato romanzo per bambini "Mio nonno era un ciliegio". Questo momento teatrale sarà seguito da un picnic con un cestino preparato dalla Brigata di Raggiolo con alcuni sapori della tradizionale locale e dal successivo ritorno nel borgo dove sarà possibile visitare l’Ecomuseo della Castagna e della Transumanza, il seccatoio dei Cavallari e il mulino di Morino. In caso di maltempo, lo spettacolo e il picnic si svolgeranno al chiuso; per favorire la miglior organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione scrivendo a [email protected] o contattando il numero 33872.93.424.

"La "Festa dei ciliegi in fiore" - spiega Franco Franceschini, presidente della Brigata di Raggiolo - è una piacevole novità della primavera di Raggiolo, organizzata con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie attraverso esperienze coinvolgenti e variegate. L’hanami è la festa giapponese dove, ogni persona, osserva e vive le bellezze della natura: ci siamo ispirati a questa tradizione adattandola alle caratteristiche proprie del nostro territorio per godere del bosco in uno dei momenti dell’anno di maggior fascino, andando a prevedere un ricco programma tra camminate, laboratori, rappresentazioni e sapori".

A.B.