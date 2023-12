La festa allo stadio. Il prefetto e il capitano. La passione che unisce nelle pagine di storia

Non solo il mondo dello sport, in primis quello amaranto con capitan Settembrini insieme al delegato provinciale del Coni, Alberto Melis, ma anche le istituzioni a partire dal Prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, hanno preso parte alla presentazione del volume de La Nazione sui cento anni dell’Arezzo Calcio. Con loro anche il mondo della politica con i consiglieri regionali Veneri, Casucci e Ceccarelli, oltre all’assessore allo sport del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi e al consigliere comunale Paolo Bertini, oggi nei quadri dirigenziali del club di viale Gramsci, e al sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. Presente anche il delegato della Figc di Arezzo Petrucci, insieme a Franco Peruzzi, e il padrone di casa della sezione arbitri di Arezzo, Sauro Cerofolini.

Perchè d’altronde la squadra di calcio è quanto mai espressione di un territorio, una vera e propria tradizione in questo caso secolare, come hanno ricordato nei loro interventi Federico D’Ascoli, capocronista della redazione di Arezzo, Andrea Lorentini, Luca Amorosi e Fabio Valdambrini, che a vario titolo hanno messo nero su bianco questo secolo amaranto, aggiungendo aneddoti e curiosità come quella legata alle divise da gioco. Tra gli ospiti anche alcuni dei partner di questa iniziativa editoriale - Valdichiana Village, Unoaerre, Uno Informatica, Gimet Brass, Tca, Novart e Banca Tema, Menchetti - che vuole essere un regalo per tutti i lettori de La Nazione, ma anche un ricordo per celebrare i protagonisti di questo secolo amaranto, calciatori, dirigenti, tifosi e anche gli addetti ai lavori come i fotografi che hanno immortalato con i loro scatti autentici momenti di storia. E proprio a loro è andato un ringraziamento speciale, unito a quello rivolto a Stefano Turchi e al Museo Amaranto che hanno collaborato attivamente ad un volume che tra poche ore sarà in edicola.