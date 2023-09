"La felicità è un ospite inatteso" Quel viaggio in America e nell’anima Tre donne dal deserto alla città

di Gloria Peruzzi

"La felicità arriva, come un ospite inatteso, quando meno la si aspetta". Ada nel 1979 l’ha incontrata spesso. È stato l’anno in cui insieme a Rina e Rosa ha intrapreso un viaggio epico attraverso l’America Centrale. L’Italia attraversava un periodo di cambiamenti sociali, politici ed economici significativi. Erano "gli anni di piombo". Il paese era segnato da conflitti tra gruppi estremisti di sinistra e di destra che provocavano turbolenze nella popolazione e nella politica. È in questo contesto che le tre giovani donne decidono, zaini in spalla e cuori colmi di entusiasmo, di partire per Messico, Guatemala e Belize. Animate da una profonda curiosità, si lanciano in questa straordinaria avventura che avrebbe cambiato le loro vite in modo indelebile.

Lo racconta Ada Maestrale (nome di fantasia) nella memoria "Il nostro Messico", scritta pochi mesi dopo quel lungo viaggio. Un racconto avvincente e un’esperienza di vita straordinaria. Ogni fermata, ogni incontro aggiunge un tassello al mosaico dell’esperienza.

"Arrivo all’alba d’improvviso. ‘Guardate, guardate, hanno accesso i colori!’ si mise a gridare Rina. Ci guardammo. Le nostre facce erano pallide; sorridevamo però, ed avevamo l’aria beata di giovani dei. Cominciamo ad arrampicarci al lato della cascata, fino in cima alla collina e alle case del custode delle rovine, che ci lasciò entrare nella zona archeologica raccomandandoci di uscire prima delle 7".

Attraversano confini, foreste, deserto e città. Con risorse finanziarie limitate, ma un’infinita capacità di arrangiarsi, le tre donne si immergono senza sforzo nei contesti di vita locali. Si integrano con le popolazioni, condividono spazi, abitudini e routine. Tessono relazioni, amicizie e amori. Esplorano realtà sociali e culture che sviluppano gli orizzonti già ampi delle loro prospettive plasmate durante anni di femminismo. "Ogni giorno, in base a programmi concordati la sera precedente intorno a un fuoco, andavamo per campi, o alle piramidi in cima alla collina, o alle cascatelle e ai piccoli corsi d’acqua della selva, o anche, in autostop, in qualche località vicina da visitare".

Curiose di tutto: il cibo, le bevande, perfino esperienze al limite. Ada, Rina e Rosa si muovono con disinvoltura nelle periferie malfamate e nei più sperduti contesti rurali: "Mescolavamo le lingue, compresa quella dei gesti, per raccontarci le nostre vite". Il loro viaggio nell’America Centrale nel ‘79 non fu solo un itinerario geografico, ma un viaggio dell’anima, che le avrebbe accompagnate per tutta la vita. E, anche se non mancarono i momenti difficili, tutt’oggi ogni volta che s’incontrano hanno un aneddoto da raccontarsi e una risata da condividere. Oggi Ada, di origini sarde, nata a Posada nel 1951, è diventata insegnante e di sicuro, tra una lezione e l’altra avrà rammentato ai suoi studenti che: "la felicità arriva, come un ospite inatteso, quando meno la si aspetta. È una cosa comunissima, ed estremamente rara". Trasmettendo loro quella bellezza e quel desiderio di vivere esperienze che possano contribuire a spostare i loro orizzonti.