La febbre dell’Archidado Tutti i nomi della sfida

di Laura Lucente

Torna nel weekend la sfida tra i rioni cortonesi. Domenica pomeriggio in piazza Signorelli Sant’Andrea, San Vincenzo, Peccioverardi, Santa Maria e San Marco e Poggio si sfideranno a colpi di balestra per accaparrarsi l’ambita verretta d’oro dell’Archidado, la ventottesima. La gara sarà però preceduta dalle tradizionali manifestazioni e rievocazioni che raccoglieranno, come sempre, moltissimo pubblico. Domani in piazza Signorelli alle 21 si terrà la "Serata delle bandiere" a cui partecipano gli sbandieratori della città di Arezzo e il Gruppo sbandieratori e musici città di Cortona. Sabato alle 21,15 rievocazione storica del matrimonio fra Francesco Casali e Antonia Salimbeni, da cui la giostra prende ispirazione, con tanto di carro nuziale trainato da due esemplari di Chianina. Saranno ancora Chiara e Marco Alari a impersonare gli sposi. A fare da regia alla manifestazione ci pensa il direttivo del consiglio dei Terzieri capitanato da Riccardo Tacconi insieme all’instancabile vicepresidente Elina Casetti coadiuvati dai volontari dei 5 rioni cittadini. Intanto nei rioni cortonesi sale l’attesa e trapelano i nomi dei giostratori in piazza.

Tra coloro che ancora non scioglie le riserve, però, c’è proprio Sant’Andrea, detentore della giostra dello scorso anno vinta grazie ai cosiddetti "fratelli terribili" Marco e Umberto Ferranti. Mentre Marco Ferranti è ormai praticamente certo, c’è dubbio fino alla fine sul nome del fratello Umberto. La rosa di balestrieri sono: Francesco o Paolo Pepe e Vincenzo Attoniti. Sant’Andrea ad oggi detiene il maggior numero di vittorie (ben 12), l’ultima proprio nel 2022 con il record di punteggio di 17. Peccioverardi, seconda nell’albo d’oro della giostra (7 vittorie) schiererà quest’anno una novità. Si tratta di Carlo Maria Cavalli, che negli ultimi anni ha sempre fatto il maestro di campo. Al suo fianco la giostratrice storica del rione Carla Falomi. San Marco e Poggio (4 verrette all’attivo) rispolvera due vecchie glorie, ovvero Beniamino Maringola e Luca Meattini. Santa Maria (3 vittorie) concorrerà con i balestrieri Matteo Pelucchini e Andrea Petrucci. San Vincenzo (fermo a 1 vittoria) ci proverà invece con Paolo Petrucci e Daniele Faralli.