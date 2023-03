La fantasia al potere Parata in nome di Rodari

E’ in programma oggi la grande festa per i dieci anni della libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. In arrivo una passeggiata liberatoria in nome di Gianni Rodari tra i vicoli della città per giocare, immaginare, aprire il corpo e la mente. La libreria per ragazzi di via di San Francesco ad Arezzo, nel 2019 ha vinto il Premio "Gianna e Roberto Denti" come miglior libreria per ragazzi, e quest’anno festeggia un compleanno speciale. Per i 10 anni propone "Fantastic Street Journey. La fantasia al potere!" e gli artisti Francesco Manenti e Daria Menichetti.

Una passeggiata in nome di Gianni Rodari tra le vie del centro in programma oggi alle 17 con ritrovo in libreria e un omaggio al grande scrittore la cui poetica è al centro di "Esercizi di fantastica" in scena al Teatro Mecenate domani 26 marzo alle 17 nell’ambito della rassegna "Altre Danze. Portiamo i ragazzi a teatro!", curata da Sosta Palmizi.

A conclusione della parata di ritorno in libreria sempre oggi alle 18,30, ci sarà un firmacopie con l’autrice di fama internazionale Arianna Papini, musica e brindisi.

Per i mesi successivi tante le iniziative per potenziare l’offerta che restituiscono alla lettura il ruolo centrale nella crescita dei ragazzi. Un 2023 di novità e un nuovo allestimento nei locali della libreria.

"La Casa sull’Albero è una libreria indipendente specializzata per bambini e ragazzi – dicono le titolari - è stata fondata a marzo 2013 da Barbara Gigli, Elena ed Anna Giacomin scegliendo un nome che rendesse omaggio ad uno dei capolavori di Bianca Pitzorno. La Casa sull’Albero è nata dall’idea di creare uno spazio dove i libri fossero a disposizione di bambini, ragazzi e adulti, un luogo dinamico, accogliente e aperto, motore di diffusione dei più bei libri per l’infanzia. In questi primi 10 anni è diventata punto di riferimento e presidio culturale sul territorio".

Oltre 6000 i titoli presenti sugli scaffali e oltre 1000 quelli online. Oltre 200 incontri e laboratori in questi dieci anni per avvicinare i più giovani alla lettura. Più di 60 gli autori che la libreria ha portato ad Arezzo per incontrare i ragazzi del territorio. Tanti i progetti per il futuro: il percorso per bambini 6-11 anni per giocare con i racconti gialli ed umoristici, "Chi è Rolando?" una serie di appuntamenti per la fascia 0-6 anni e poi gli incontri con gli autori: Carlo Cuppini, Antonia Murgo, Paolo Roversi, Giuliana Facchini, Nadia Terranova e Paolo di Paolo che aprirà le attività omaggio a Italo Calvino nel centenario della nascita.