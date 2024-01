La Fabbrica delle Idee e la stangata tasse: "L’aumento Irpef è un attacco alla salute"

L’associazione La Fabbrica delle Idee guidata ma Mauro Seppia si è riunita per una riflessione sullo stato del servizio sanitario in Toscana, alla luce della recente decisione della Regione di aumentare l’addizionale Irpef per i redditi superiori a 28mila euro annui e per programmare prossime iniziative sui temi socio-sanitari. L’aumento dell’addizionale Irpef ha suscitato perplessità "in particolare per i modi, senza un coinvolgimento dei soggetti sociali e per la mancanza di un progetto organico d’intervento sulla struttura della spesa sanitaria e l’organizzazione dei servizi. Siamo in presenza di un attacco diretto e non, nei confronti del servizio sanitario, con il mancato adeguamento delle risorse del fondo sanitario nazionale; l’aumento dei costi generali dovuti al processo inflazionistico che si è aggirato intorno al 10% annuo; l’allungamento pesante dei tempi di attesa per le prestazioni ed il permanere di un tetto di spesa per il personale fermo al 2004". L’associazione aggiunge: "Serve una forte mobilitazione per difendere uno capisaldo che deve avere fra le proprie priorità la salute dei cittadini ed il benessere dei cittadini ed impone alla Regione Toscana di intervenire con politiche organiche".