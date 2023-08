"La dottoressa di Anghiari deve restare al suo posto: richiesta dei cittadini"

ANGHIARI

Cercate, se possibile, di far rimanere il medico, È questo il senso del messaggio di alcuni assistiti di Anghiari in favore della dottoressa Claudia Agnesi, che evidentemente deve aver svolto un lavoro ritenuto eccellente in questo anno e mezzo di incarico, dal momento che è entrata a febbraio del 2022 nella Casa della Salute, in sostituzione del dottor Giampietro Guadagni. Perché questa presa di posizione molto accorata? Perché ora, nella graduatoria pubblica, c’è un altro medico davanti a lei, che legittimamente ha diritto a occupare il posto di sua spettanza e che vuole prenderlo. Il gruppo di utenti ha allora parlato con il sindaco Alessandro Polcri (nella foto), invitandolo a fare il possibile senza andare a scapito di nessuno, anche se è molto più semplice a dirsi che a farsi.

"La dottoressa Agnesi si è impegnata in un periodo nel quale ancora il Covid-19 persisteva e si è presa in carico sia i malati che le loro patologie – dicono – e ha dimostrato professionalità e doti umane nel rapporto diretto con i pazienti, per cui non sarebbe il caso di mantenere questa continuità e allo stesso tempo garantire l’ingresso anche al medico che giustamente si è guadagnato il posto di lavoro?".

Questa la richiesta avanzata e supportata dal fatto – così è stato riferito – che la Casa della Salute rischierebbe di rimanere risicata ed è a disposizione di Anghiari e di Monterchi. Il sindaco, da parte sua, ha preso atto della volontà manifestata dalla cittadinanza e concorda in pieno sull’operato della dottoressa Agnesi, anche se in casi del genere – ha precisato – esistono regole ben precise che hanno un valore prioritario.